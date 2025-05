Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside la réunion annuelle des cadres de la Direction centrale des infrastructures militaires

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, samedi au niveau du Centre militaire d'ingénierie et de développement des infrastructures, à Hussein-Dey (Alger), les travaux de la réunion annuelle des cadres de la Direction centrale des infrastructures militaires, indique un communiqué du MDN.

A l'entame, et après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid, le Général-major Ahmed Sanhadji, dont le siège du centre est baptisé à son nom. Il a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du défunt et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.

Ensuite, et en présence du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de départements, du Contrôleur général de l'Armée, et des directeurs centraux de l'Etat-major de l'ANP et du MDN, le Général d'Armée a inauguré le local technique du Centre militaire d'ingénierie et de développement des infrastructures, où il a suivi des exposés, portant sur le bilan des activités inscrites au titre du plan de charge 2024-2025, et sur les matériels techniques et les projets programmés.

Le Général d'Armée a, ensuite, visité les différents départements du Centre militaire d'ingénierie et de développement des infrastructures, avant de procéder à l'inauguration d'un nouveau musée au niveau de cette unité, dédié au parcours d'évolution de l'Arme des infrastructures militaires et ses grandes contributions dans la construction d'infrastructures vitales pour le pays.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, suivie, par visioconférence, par les cadres de la Direction centrale des infrastructures militaires à travers les six Régions militaires.

Dans son intervention, le Général d'Armée "a salué le rôle important que joue cette Direction, depuis sa création, et sa contribution effective dans la réalisation de projets d'envergure nationale et d'importance vitale pour le pays, en sus d'édifier des fondements solides, dans le domaine des infrastructures, au profit de l'ANP".

"L'Arme des infrastructures militaires, dont le premier noyau s'est constitué durant notre glorieuse révolution de libération et était d'un grand apport pour celle-ci, a largement contribué à l'élimination des séquelles du colonialisme après le recouvrement de notre indépendance nationale, de même qu'elle a participé avec efficacité dans la bataille d'édification et de reconstruction du pays, en marquant une présence aussi forte que distinguée dans la réalisation de grands projets à caractère économique et social, à l'instar de la route transsaharienne, des complexes industriels, des établissements scolaires et universitaires, des hôpitaux et des centaines de villages agricoles à travers l'ensemble du territoire national", a-t-il dit.

"Ceci sans omettre sa principale mission, qui consiste à poser des fondements solides pour notre Armée Nationale Populaire dans ce domaine, à travers la construction et le développement des infrastructures de base au profit de nos Forces Armées, une mission que les personnels de cette Arme ont réussi à accomplir avec rigueur et dévouement", a-t-il conclu.