Algérie: El-Meghaier - M. Boutbig appelle à former un front national unifié pour faire face aux défis extérieurs

El-Meghaïer — Le président du Front El-Moustakbel, M. Fateh Boutbig, a plaidé, samedi depuis Djamaâ, wilaya d'El-Meghaïer, à la formation d'un front national unifié pour faire face aux défis extérieurs, dénonçant, par la même occasion, les tentatives d'atteinte au référent du peuple algérien.

S'exprimant en ouverture d'un séminaire régional des cadres du Front El-Moustakbel des wilayas du Sud-est du pays, M. Boutbig a mis l'accent sur l'importance de constituer, dans le cadre de la mobilisation générale, "un front national unifié et sincère pour faire face aux défis extérieurs", avant de condamner "l'acharnement extérieur tendant à porter atteinte au référent du peuple algérien".

Il a soutenu, à ce propos, que le front national unifié est susceptible de "renforcer l'immunité de la nation, d'accompagner les réformes engagées par l'Algérie et d'appuyer les institutions de la République, en tant que "soupape de sécurité", et ce dans l'esprit des idéaux de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954", avant d'inviter la classe politique à "ouvrir un débat national avec la participation des élites et acteurs majeurs et ceux qui s'intéressent à l'histoire à l'effet de faire face aux défis extérieurs".

"L'Algérie connait actuellement de nombreux chantiers de réformes multisectorielles, lancés par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune", a souligné M. Boutbig, en appelant les différentes catégories sociales à y adhérer.

Le responsable politique a rendu, par ailleurs, un grand hommage à la diplomatie algérienne pour son "intense dynamisme et ses positions constantes et honorables à l'égard des causes justes, à leur tête les questions palestinienne et sahraouie".