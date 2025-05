Algérie: Boughali participe à Jakarta à la 19e session de la Conférence de l'UPCI

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, prendra part, à partir de lundi prochain, à Jakarta (Indonésie) aux travaux de la 19e session de la Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), et des réunions connexes, indique, samedi, un communiqué de cette institution.

"Le président de l'APN, participe à la tête d'une délégation représentant les deux chambres du Parlement, aux travaux de la 19e Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), et des réunions connexes, prévus du 12 au 15 mai en cours, au niveau du siège du Parlement indonésien à Jakarta", précise la même source.

Placée sous le slogan "Jubilé d'argent de l'Union: bonne gouvernance et fortes institutions, fondements de la résilience", cette session sera précédée par la tenue des réunions du comité exécutif, du comité général de l'Union et des comités spécialisés permanentes, en plus des groupes arabe, africain et asiatique qui siègeront distinctement pour concertation".

S'agissant de l'APN, M. Boughali sera accompagné lors de cette mission du vice-président de l'APN et membre du Comité de la Palestine, Rachid Zine, ainsi que des députés Benhamouda Mohamed Yazid, membre du Comité exécutif, Boudjemaa Zenani, membre du comité général de l'Union, Hanachi Riad, membre du Comité des communautés et des minorités musulmanes, Touil M'hamed, membre de Comité des Affaires politiques et des Relations extérieures, Agoudjil Souhila, membre du Comité des droits de l'homme et du Secrétaire général de l'APN, Salim Djalal.

La délégation sera également composée des membres du Conseil de la nation, Khoualdia Nabil, membre du Comité spécialisé permanent des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions, et Kaddour Berradja membre du Comité général de l'Union.