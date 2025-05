Algérie: Relizane - 254 témoignages vivants sur la Guerre de libération collectés

Relizane — Un total de 254 témoignages vivants relatifs à la glorieuse Guerre de libération nationale ont été collectés dans la wilaya de Relizane, a indiqué le directeur des Moudjahidine et Ayants-droit de la wilaya, Noureddine Benharchache.

Le responsable a précisé que ces témoignages, représentant environ 48 heures d'enregistrement, ont été recueillis depuis 2014 auprès d'anciens Moudjahidine, d'invalides de guerre et de veuves de Chouhada originaires de la région, relevant que l'opération se poursuit dans le but de préserver la mémoire nationale et de la transmettre aux générations futures.

Ces témoignages retracent les parcours de lutte des Moudjahidine et des Martyrs, les batailles auxquelles ils ont participé, ainsi que les tortures subies de la part des forces coloniales françaises.

Selon Mustapha Sekhal, chef du bureau de la préservation des symboles et monuments historiques au sein de la même direction, ce patrimoine oral constitue une source précieuse pour les étudiants et chercheurs universitaires, leur permettant d'enrichir leurs travaux scientifiques.

Il a également souligné que la direction vise, à travers cette démarche, à établir un lien entre la génération de la révolution et celle de l'indépendance.

Ce capital historique sera également valorisé lors de colloques, conférences et séminaires scientifiques, ainsi qu'à travers son exposition dans les musées régionaux des Moudjahidine à l'occasion des différentes dates commémoratives nationales et des expositions mettant en lumière le combat et les sacrifices des Moudjahidine et Chouhada.