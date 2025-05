Algérie: Les massacres du 8 mai 1945 'une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie'

SETIF — La secrétaire général du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune a affirmé samedi à Sétif que les massacres du 8 mai 1945 perpétrés par le colonisateur français contre le peuple algérien désarmé faisant plus de 45.000 martyrs constituent "une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie".

Animant un meeting populaire à la salle des conférences de la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la mémoire et du 80ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, Mme Hanoune a considéré que ces crimes ont constitué "un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie et sa lutte pour la liberté et l'indépendance".

Elle a également ajouté que "ces massacres furent aussi un tournant vers le combat armé comme étant la voie vers l'indépendance et l'élimination de la colonisation française" les comparant à "ce qui se passe aujourd'hui en Palestine occupée et notamment à Ghaza et au génocide et massacres systématiques qui y sont perpétrés par l'ennemi sioniste affronté par une résistance palestinienne inflexible et attachée à sa terre".

Mme Hanoune a appelé à "mobiliser davantage le soutien interne et étranger en faveur de la résistance palestinienne pour stopper le génocide perpétré par l'ennemi sioniste contre le peuple palestinien".