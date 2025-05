Algérie: Entrepreneuriat - Plus de 30000 titulaires de la carte de l'auto-entrepreneur

ALGER — Le nombre des titulaires de la carte de l'auto-entrepreneur a dépassé les 30.000 personnes depuis le lancement de cette carte en janvier 2024, a indiqué, samedi à Alger, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah.

Le ministre s'est exprimé lors de l'ouverture de la première édition du Salon national de l'auto-entrepreneur, qui s'étale sur deux jours au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria", organisé par l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur (ANAE), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, ainsi que du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid.

L'ANAE avait lancé en janvier 2024 une plateforme numérique permettant aux personnes exerçant des professions libérales de s'inscrire en vue d'obtenir la carte de l'auto-entrepreneur qui leur donne accès à plusieurs avantages, conformément aux dispositions de la loi n 22-23 du 18 décembre 2022, portant statut de l'auto-entrepreneur.

Par ailleurs, M. Ouadah a annoncé le lancement officiel du Guide national de l'auto-entrepreneur, soulignant que ce document, disponible sur la plateforme de l'Agence, offrait un aperçu global du dispositif, tant sur le plan économique que juridique et procédural.

Sillonnant les différents pavillons du Salon, la délégation ministérielle s'est enquise des différents projets et services numériques innovants exposés. La délégation a également écouté, sur place, les préoccupations et propositions de nombre d'auto-entrepreneurs, pour développer des solutions pratiques et prospectives à même de promouvoir le parcours de la profession libérale.

Le Salon se démarque aussi par l'organisation d'espaces interactifs de réseautage, regroupant les auto-entrepreneurs avec des entreprises économiques publiques et privées, en quête de compétence flexibles et fiables.

Au niveau de ces espaces, des séances relatives aux domaines d'activité (technologies de l'information, design,...), ce qui a permis de découvrir de véritables opportunités de partenariat ayant été couronnées par la conclusion de contrats initiaux sur place.

Dans une initiative première du genre, l'ANAE a réservé un espace numérique pour l'inscription instantanée, en vue de permettre aux personnes qualifiées de retirer la carte de l'auto-entrepreneur" en un temps ne dépassant pas les 10 minutes".

Le Salon a également connu une exposition virtuelle de l'initiative "Ghaza Talent" (talent de Ghaza) de Palestine, en vue de réaffirmer le soutien permanent de l'Algérie aux causes légitimes.

Ces activités concernent sept domaines qui sont : consulting, expertise et formation, services numériques et activités connexes, prestations à domicile, services à la personne, services de loisirs et récréation, services aux entreprises, ainsi que les services culturels, de communication et d'audiovisuel.

Sont exclues de la liste de ces activités, les professions libérales (médecins ou avocat) et les professions et les activités réglementées (comptable agréé, expert-comptable) et artisanales (coiffure ou esthétique).

Le statut de l'auto-entrepreneur ouvre droit à de nombreux avantages, notamment l'exemption de l'obligation de disposer d'un local et de s'inscrire au registre du commerce, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, ainsi qu'un régime fiscal préférentiel, étant soumis au régime d'impôt forfaitaire unique (IFU) avec un taux de 0,5% du chiffre d'affaires, prévu dans la loi de finance 2024, outre la couverture sociale.