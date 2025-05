Afrique de l'Ouest: L'importance du référent religieux de l'Algérie dans la consolidation de la paix et la sécurité au Sahel soulignée à Touggourt

TOUGGOURT — Les participants à une conférence académique animée samedi au siège de la zaouïa Tidjania à Témacine (Touggourt), ont mis en avant l'importance du référent religieux algérien dans la consolidation de la sécurité et de la paix dans la région du Sahel africain.

Les intervenants, chercheurs, universitaires et hommes de culte, ont souligné lors de cette conférence intitulée "l'Algérie et les enjeux du Sahel africain, importance de la sécurité et du renforcement du référent religieux", organisée par la zaouia Tidjania en collaboration avec le Secrétariat général de la Ligue des ouléma, prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) avec la participation du Conseil scientifique de Djamaa El-Djazair, l'importance de la consécration et de l'unification du référent religieux et spirituel dans la région du Sahel africain, en vue d'instaurer une immunité contre toutes formes de menace, notamment celles ciblant la paix et la sécurité dans la région.

Dans ce contexte, Dr. Lakhmissi Bezzaz, secrétaire général de la Ligue des ouléma, prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS), a évoqué "le grand rôle assumé par l'Algérie en tant qu'Etat imbue de valeurs religieuses et spirituelles, dans l'instauration de la sécurité et de la paix, à l'ère des mutations politiques et sécuritaires que vit la région du Sahel".

L'intervenant a mis en avant "la contribution de l'Algérie et ses efforts dans le dénouement, à travers l'efficacité de sa diplomatie et son référent religieux, de plusieurs conflits et crises en Afrique, et l'instauration d'une sécurité globale et la lutte contre toutes formes d'extrémisme".

Pour sa part, le conseiller du recteur de Djamaa El-Djazair, Pr. Mahfoud Benseghir, a affirmé que le référent religieux constitue "une soupape de sécurité et un rempart" contre toute menace contre la stabilité et la sécurité des peuples.

Il a mis l'accent, à ce titre, sur "l'intensification des efforts des pays du Sahel pour l'ancrage des valeurs du référent religieux et l'adhésion autour, en vue de protéger leurs intérêts communs, qu'ils soient socioéconomiques ou en matière de développement, et fortifier leur sécurité".

Le même responsable s'est aussi félicité du poids de la diplomatie religieuse de l'Algérie et du rôle des zaouïas et des confréries soufies dans le dénouement des conflits régionaux et le renforcement de la paix sociale, avec les perturbations croissantes que connait la région.

De son côté, Pr. Gaoui Bouhaniya, de l'université Kasdi Merbah d'Ouargla, a mis l'accent sur le renforcement de l'identité et du référent religieux pour en faire un facteur rassembleur et immunisant contre toutes menaces, devant les défis auxquels fait face la région du Sahel africain.

Initiée par la zaouïa Tidjania de Témacine, avec le concours du secrétariat général de la LOPIS et le Conseil scientifique de Djamaa El-Djazair, cette rencontre est supervisée par le cheikh de la zaouia, Dr. Mohamed Laid Tidjani.