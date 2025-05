Algérie: Guelma - Les massacres du 8 mai 1945 resteront une tache noire dans la colonisation française

GUELMA — La présidente du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), Fatma Zohra Zerouati, a affirmé, samedi à Guelma, que les massacres du 8 mai 1945 resteront une tache noire dans la colonisation française en Algérie.

Dans une conférence organisée par son parti à la salle de cinéma "El Intisar" à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la mémoire et du 80ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945 qui avaient coûté la vie à plus de 45.000 martyrs à Sétif, Guelma et Kherata, Mme Zerouati a considéré que la commémoration de ces évènements est une opportunité pour faire "connaitre aux générations montantes la glorieuse histoire révolutionnaire de leur pays qui constitue une source de fierté d'appartenir à ce pays".

Elle a ajouté que la France "reconnaitra ces crimes par la force de l'histoire", soulignant que "l'attachement des Algériens à leur histoire s'étalant à travers les âges et leur imprégnation de leur référent, de leur identité et de leur culture sont la meilleure réponse aux parties étrangères qui ciblent l'unité du peuple algérien".

L'intervenante a appelé à l'occasion à "faire de l'histoire un incubateur qui protège nos enfants des menaces et tentatives de remise en cause dirigées par certaines parties à travers des réseaux sociaux", relevant l'importance de "renforcer le sens d'appartenance au pays et de se dresser en un seul rang pour sauvegarder la souveraineté et les choix de l'Algérie quels que soient les défis".