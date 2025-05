Afrique: CAN U20 - Momoh Kamara, le feu follet venu de Sierra Leone qui bouscule la hiérarchie

Il ne joue ni pour une nation championne, ni pour une sélection qu'on annonçait en quart. Mais il a déjà fait trembler les filets quatre fois. À 18 ans, Momoh Kamara est en train de voler la vedette à tous les grands noms annoncés de cette CAN U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025. Meilleur buteur à l'issue de la phase de groupes, l'attaquant de la Sierra Leone incarne à lui seul l'audace et la réussite d'un outsider qui n'a rien à perdre, et tout à prouver.

Le serial buteur que personne n'attendait

Quatre buts en quatre matches. Une moyenne d'un par rencontre. Kamara n'est pas venu pour faire de la figuration. Aligné comme leader offensif par l'encadrement technique sierra-léonais, il a su imposer son rythme, sa vista et surtout, une efficacité redoutable dans la zone de vérité. Chaque ballon qui lui parvient devient une menace. Ses appels, toujours tranchants. Sa finition, toujours juste.

Son nom ne figurait pas sur les listes des grandes promesses du tournoi. Il a fait mentir tous les pronostics. Grâce à lui, la Sierra Leone s'est hissée en quart de finale, un exploit en soi. Et voilà Kamara propulsé au sommet du classement des buteurs, avec deux longueurs d'avance sur ses poursuivants.

Le sprint final peut tout bouleverser

Les quarts de finale s'annoncent électriques : Maroc - Sierra Leone, Afrique du Sud - Sénégal, RD Congo - Nigeria, Égypte - Ghana. Autant d'affiches capables de faire basculer le classement. Un doublé, une inspiration, une reprise en lucarne... et le classement pourrait être totalement chamboulé.

Mais Kamara, lui, avance sereinement. Son impact dépasse déjà les chiffres. Il attire les regards des recruteurs, fascine par sa maturité et inspire un groupe sierra-léonais qui rêve tout haut.

La lumière d'un avenir prometteur

Et si c'était lui, la révélation du tournoi ? Celui dont on reparlera dans quelques mois, signé dans un grand club européen, né d'un tournoi africain. Pour cela, il lui reste un défi de taille : franchir l'obstacle marocain. Le favori du tournoi face à l'invité surprise. David contre Goliath, mais version Kamara.

La course au Soulier d'Or est loin d'être finie. Mais une chose est sûre : le leader actuel a un talent bien réel, et plus que jamais, la balle est dans son camp.

Classement des buteurs après la phase de groupes :