Canal Olympia et le musée Théodore Monod de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) de Dakar s'apprêtent à vivre trois jours d'effervescence culturelle les 9, 10 et 11 mai 2025, à l'occasion de l'édition 2025 du JABA, un événement phare dédié à la promotion des industries culturelles et créatives.

Organisé sous l'impulsion de l'entrepreneur Khalil Ciss, ce festival réunira des talents locaux, dont le célèbre groupe DAARA'J Family, ainsi que Fada Freddy et Ndongo D, pour célébrer le génie artistique sénégalais. Au coeur de cet événement, un concert exceptionnel animera la scène de canal Olympia, avec en tête d'affiche le DAARA'J Family. Les deux leaders vocaux du groupe, Fada Freddy et Ndongo D, ont promis des performances mémorables, incluant des extraits de leur prochain album. « Nous devons présenter des oeuvres de qualité sur le marché international », a souligné Ndongo D, insistant sur l'importance de cette vitrine pour les artistes locaux.

Le JABA 2025 ne se limite pas à la musique. Des expositions-ventes au musée Théodore Monod de l'institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) mettra en lumière des produits nationaux, tandis que des ateliers interactifs, comme la « Musique Factory », dévoileront les coulisses de la production musicale. Une master class sur « la mode et l'intelligence artificielle » figure également au programme, illustrant la volonté d'innover et d'intégrer les nouvelles technologies dans les pratiques artistiques.

Promouvoir les Industries Culturelles

Mame Sira Konaté, responsable de la communication de l'événement, a rappelé l'objectif principal du JABA : « promouvoir la créativité artistique dans des domaines variés, tels que la couture, les arts plastiques et la musique ». Cette édition vise à renforcer la place des artisans et des artistes sénégalais sur la scène internationale, tout en favorisant les échanges et les collaborations.

Khalil Ciss, le promoteur du projet, a réaffirmé son engagement en faveur des industries culturelles. « Célébrer le talent local et offrir une plateforme de visibilité est essentiel pour notre développement culturel », a-t-il déclaré. En plus, le JABA offre des opportunités économiques aux artisans artistes. La gastronomie n'est pas en reste, selon l'initiateur de cette fête de la culture. Avec une forte participation des artisans et une programmation éclectique, le JABA 2025 promet d'attirer un public nombreux au musée de l'IFAN. Les organisateurs misent sur cette édition pour consolider la réputation du Sénégal comme hub culturel en Afrique.