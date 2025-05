Sénégal: Trois collégiennes meurent noyées à la plage de Malibu - l'Inspection d'Académie appelle à la vigilance

Une nouvelle tragédie a frappé la commune de Golf Sud ce week-end. Trois collégiennes en classe de 5e au CEM Cité des Enseignants ont trouvé la mort par noyade à la plage de Malibu. Parties prendre de l'air au bord de la mer, les jeunes filles n'en sont pas revenues. L'une d'entre elles, résidant à Golf Sud, a été repêchée dans la matinée, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des deux autres victimes, originaires de la Cité des Enseignants.

Ces drames en milieu balnéaire deviennent tristement fréquents, notamment à Guédiawaye, où les plages attirent chaque année de nombreux jeunes, en particulier des élèves profitant de temps libres pour s'évader et se rafraîchir. Mais ces instants d'insouciance virent parfois au cauchemar, en raison du manque de surveillance et de dispositifs de sécurité adéquats.

L'émotion est d'autant plus vive que ce n'est pas la première fois qu'un tel accident endeuille la communauté scolaire. Le 17 avril 2024, deux élèves inséparables, Pape Cheikh Samb et Fatou Seynabou Sy, tous deux en classe de 4e dans une école privée de Gadaye, avaient également trouvé la mort par noyade sur la plage de cette localité. Originaires de Yeumbeul Sud et de Ben Baraque, les deux amis avaient été surpris par les courants alors qu'ils tentaient simplement de « tuer le temps ».

Avec la montée de la chaleur en cette période de canicule, les plages sont plus que jamais prises d'assaut par les jeunes en quête de fraîcheur. Ce contexte impose un renforcement urgent des dispositifs de surveillance, notamment par la présence effective de maîtres-nageurs et d'équipes de secours sur les plages à forte fréquentation.

L'Inspection d'Académie appelle à la mobilisation des établissements

Dans un communiqué publié à la suite du drame, l'Inspecteur d'Académie de Pikine-Guédiawaye a exprimé sa profonde tristesse et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a appelé à une mobilisation urgente de tous les acteurs éducatifs pour prévenir de nouvelles tragédies.

« Ces événements nous rappellent à quel point la mer représente un danger réel. Trop souvent, l'insouciance des élèves, le manque d'information ou l'absence de surveillance conduisent à des drames évitables. »

Le responsable académique a exhorté les chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'école, les enseignants et les parents à prendre des mesures concrètes de sensibilisation. L'objectif : mieux informer les élèves sur les dangers de la mer, les comportements à adopter, et l'importance de ne jamais s'y rendre sans encadrement. « Ensemble, faisons de cette prise de conscience une force pour protéger tous les élèves à l'avenir. »

Dans l'immédiat, les opérations de recherche se poursuivent sur la plage de Malibu, où les secours sont toujours à la recherche des deux collégiennes portées disparues.