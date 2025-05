Sénégal: Cheikh Guèye - 'Pour le moment, on ne peut pas savoir qui est invité au dialogue national ou ne l'est pas'

Dakar — Cheikh Guèye, le facilitateur du dialogue national sur "le système politique", a tenu à préciser, vendredi, à Dakar, qu'il était encore impossible de savoir qui prendra ou pas à cette concertation, car les invitations n'ont pas encore été envoyées aux leaders politiques.

"Nous avons envoyé les TDR (termes de référence) du dialogue mais nous n'en sommes pas encore aux invitations. Dès lors, on ne peut pas savoir qui est invité et ou ne l'est pas. On ne peut pas non plus dire quelle personne va être présente ou pas", a-t-il répondu à une question des journalistes relative à des menaces de boycott du dialogue.

Il a fait cette précision lors du lancement de la plateforme "Jubbanti", en prélude au dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin 2025.

Cheikh Guèye dit se préparer à cette concertation.

"Et c'est à la fin [des préparatifs] qu'on pourra connaître ceux qui seront présents et ceux qui seront absents. Dans tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne participera pas au dialogue [...] Tout le monde ne se mettra pas d'accord sur tout non plus", a soutenu M. Guèye.

L'essentiel, a-t-il dit, c'est d'avoir "une masse critique" de participants qui se mettent d'accord sur "un certain nombre" de choses, qu'il y ait des "convergences fortes et critiques [...] pour la démocratie au Sénégal".

"Nous avons une démocratie souvent jugée exemplaire mais on se rend compte qu'elle est porteuse de trop de particularités, de trop de violences verbales, de trop de violences physiques, qui sont parfois mortelles", a fait observer M. Guèye.