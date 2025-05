Madagascar: Finances publiques - Le mobile banking à l'essai pour les recettes hors impôts

Le gouvernement malgache expérimente un paiement mobile pour les recettes non fiscales depuis le 9 mai 2025. Ce système vise à simplifier les transactions et à améliorer la transparence financière.

Depuis le 9 mai 2025, le gouvernement malgache expérimente un nouveau système de paiement mobile pour les recettes publiques non fiscales. Baptisé Système d'Information de Gestion des Recettes Non Fiscales (SIGRNF), ce dispositif a été lancé à Ivandry et permet aux citoyens de régler divers frais administratifs à travers des services de mobile money tels que Mvola, Orange Money ou Airtel Money. Cette initiative vise à moderniser la gestion des finances publiques, renforcer la transparence et améliorer l'autonomie budgétaire des collectivités locales.

Mis en place à titre pilote à Ambohidratrimo, Toamasina et Toliara, le SIGRNF répond à plusieurs problématiques : la dispersion des flux, le manque de traçabilité et les retards dans l'encaissement des fonds. Il couvre une large gamme de recettes non fiscales telles que les frais de stationnement, taxes de marché, actes d'état civil, frais d'examen, redevances hospitalières ou universitaires, permis de conduire, passeports, licences de pêche, droits touristiques et miniers.

En temps réel

Grâce à ce système numérique intégré, toutes les entités administratives - État central, ministères, établissements publics, communes - peuvent désormais centraliser et suivre en temps réel ces paiements.

« Le système permet désormais à tous les niveaux de l'administration d'intégrer dans un même cadre numérique l'ensemble des recettes non fiscales, souvent mal suivies auparavant », précise Andry Nirina Rajaofetra, directeur général du Trésor.

Concrètement, les citoyens peuvent effectuer leurs paiements à tout moment, 24 h/24, directement depuis leur téléphone portable. En retour, ils reçoivent immédiatement une quittance électronique sécurisée, munie d'un QR code vérifiable. Ce mécanisme réduit le risque de détournement, garantit la réception immédiate des fonds par le Trésor public et améliore la planification financière des communes.

« Il s'agit d'un outil de transparence. Il permet non seulement de tracer chaque paiement, mais aussi de garantir que les recettes arrivent directement sur les comptes du Trésor, sans retard ni risque de manipulation », insiste le directeur général.

Pour les collectivités locales, qui souffraient souvent de décalages entre le paiement des usagers et la réception des fonds, ce système apporte une solution concrète. Désormais, les transferts sont instantanés, renforçant l'efficacité de la gestion locale et facilitant les investissements ciblés.

« Ce système marque un tournant : nous avançons vers une gouvernance plus moderne, plus accessible et plus juste », conclut Andry Nirina Rajaofetra.