Madagascar: Histoire de Madagascar - Mandomba réveille le passé

À Antananarivo, une équipe d'étudiants passionnés d'histoire vient de lancer Mandomba, un magazine digital inédit qui propose une nouvelle façon de découvrir le patrimoine historique malgache. Gratuit et interactif, le magazine est accessible sur Facebook, Instagram, et bientôt via un site web dédié.

Ce projet, mûri depuis plusieurs années, répond à un constat partagé : le manque de ressources historiques fiables, accessibles et attrayantes pour le grand public, en particulier les jeunes. « L'histoire ne devrait pas dormir dans les bibliothèques, elle doit parler, émouvoir, éveiller », résume la ligne éditoriale du magazine.

Dirigé par Alex Randriamahefa, rédacteur en chef, Mandomba se donne pour mission de vulgariser wl'histoire et les recherches scientifiques tout en conservant la rigueur académique, mais sans jargon. « Notre objectif est de vulgariser l'histoire et les recherches scientifiques afin de les rendre accessibles à tous », explique-t-il, insistant sur l'importance d'éduquer face à la désinformation croissante.

La première édition du magazine aborde un thème fondamental : « À quoi sert l'histoire ? » Un sujet universel, traité avec nuance et pédagogie. À travers des articles courts, des vidéos explicatives et des interviews d'experts, Mandomba vise à capter l'attention des jeunes, y compris ceux qui sont éloignés du système scolaire. La ligne éditoriale se veut apolitique et centrée sur la transmission des savoirs.

Le directeur de publication, Itamara Randriamamonjy, souligne que Mandomba est le fruit d'un travail collaboratif, mené avec passion par une équipe soudée autour d'une vision commune : redonner vie à l'histoire de Madagascar en la rendant plus proche, plus parlante, et surtout plus utile à la construction de l'avenir.

Plus qu'un simple magazine, Mandomba est une invitation collective à renouer avec le passé pour mieux comprendre le présent. L'équipe encourage les lecteurs à s'impliquer, à lire, commenter, partager et faire vivre cette mémoire commune.