Madagascar: Marovoay - Des équipements agricoles remis à Ankazomborona et Tsararano

Dans le cadre de l'amélioration de la productivité agricole et de l'augmentation de la production en semences de riz dans la région Boeny, une délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, dirigée par le ministre François Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a effectué une visite dans les communes rurales d'Ankazomborona et de Tsararano, situées dans le district de Marovoay, jeudi dernier. Des éléments du projet Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires (Food System Resilience Program ou FRSP) ont accompagné la délégation.

« Le ministère déploie actuellement de grands efforts pour améliorer les semences de riz. L'objectif est d'obtenir des semences qui produisent un rendement de 6 tonnes à l'hectare pour lutter contre la pauvreté, selon la vision du Président. L'objectif est également de restaurer la réputation de la région Boeny en matière de production de riz », a déclaré le ministre. C'était lors de la visite de courtoisie effectuée auprès du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriatomanga, au bloc administratif à Ampisikina, jeudi matin.

La région Boeny est l'une des régions qui bénéficient du projet FRSP financé par la Banque mondiale depuis l'année dernière.

Le FRSP vise à améliorer la gestion des risques liés aux systèmes alimentaires régionaux, à améliorer les performances du secteur agricole, à stimuler la productivité, à réduire l'empreinte écologique par le biais d'une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir des technologies agricoles intelligentes au climat.

« Je suis très heureux de cette visite à Ankazomborona et Tsararano. Et il en est autant pour les agriculteurs. Votre visite redonne l'espoir que les problèmes agricoles à Marovoay seront résolus. Entre autres, la gestion de l'eau et des canaux. D'ailleurs, le projet PADAP est achevé depuis l'année dernière. Les agriculteurs sont trop préoccupés par l'utilisation de l'eau, et l'incapacité des agriculteurs à se développer ensemble au sein des coopératives constitue une difficulté à résoudre. Ils préfèrent travailler seuls. Une réforme des coopératives est souhaitée. Il y a également le problème de la société SOMIA. Nous sommes aussi en attente de l'impact du nouveau matériel, la nouvelle batteuse, sur le rendement », a énuméré le gouverneur.

Du matériel mécanique et manuel de riziculture seront fournis aux agriculteurs d'Ankazomborona et de Tsararano. Une rencontre avec le Comité de Gestion de Matériels Agricoles (CGMA), mis en place en 2024, sur l'utilisation de ces matériels, est prévue à Tsararano. Une démonstration de ces matériels sera effectuée. Le ministre prévoit également une rencontre avec le maire d'Ankazomborona.

Une rencontre avec les agriculteurs bénéficiaires du projet d'amélioration de la productivité rizicole sur les Hautes Terres Centrales, ou PAPRIz, figurait au programme de la délégation ministérielle à Ankazomborona, ainsi que la visite du centre de multiplication des semences.