Ile Maurice: Rakesh Gorayah transféré en clinique alors que l'agresseur présumé a été arrêté

Rakesh Gorayah, un éleveur d'animaux victime d'une violente agression à l'arme blanche, a été transféré jeudi soir à l'hôpital Wellkin après que son état de santé se soit détérioré à l'hôpital Jeetoo.

Son cousin a expliqué que l'agression, qui avait déjà profondément choqué les internautes, était survenue lors d'un nikkah dans le cercle familial des Delbar, le vendredi 2 mai. Gorayah aurait été pris dans une embuscade, apparemment orchestrée par Dilchad Delbar, alias «Ben Laden», un habitant de Vallée-des-Prêtres.

Rakesh Gorayah a été blessé au cou et à la main par une arme tranchante de 75 cm. Son état reste préoccupant. Un proche de la victime nous a indiqué que son état s'était aggravé jeudi : «Il souffrait de fièvre, il était très affaibli et présentait une infection. Nous avons donc décidé de le transférer à l'hôpital Wellkin», a-t-il précisé.

Dilchad Delbar, alias «Ben Laden», a été arrêté après plusieurs jours de cavale. Le mardi suivant l'agression, il s'est rendu volontairement au poste de police d'Abercrombie, accompagné de son avocat. Il a été placé en état d'arrestation et une charge de «tentative de meurtre» a été retenue contre lui. Il a comparu devant la Cour de Port-Louis Nord mercredi, où la police s'est opposée à sa remise en liberté, entraînant sa mise en détention.

Les internautes ont pu suivre en direct l'arrestation de Dilchad Delbar lorsque la CID de Metro North a perquisitionné son domicile dans l'après-midi du mardi, dans une ambiance tendue à Vallée-des-Prêtres. La police, ainsi que le Special Response Group de la SSU, étaient présents en grand nombre. Lors de la fouille, des couteaux, des balles et deux fusils de chasse enregistrés à son nom ont été retrouvés, tous conformes à la législation, selon l'enquête de la CID Metro North.

Qui est Dilchad Delbar, alias «Ben Laden» ?

Dilchad Delbar est le propriétaire d'une entreprise de sérigraphie spécialisée dans la fabrication de banderoles. Il a également travaillé lors des périodes électorales. Passionné de chasse, il possède des fusils et pratique la chasse au cerf pendant les saisons autorisées. Il élève aussi des animaux et aime la pêche. Bien qu'il soit perçu comme un homme calme et déterminé, il a déjà été garde du corps pour un homme politique. Selon les autorités, il n'a qu'un antécédent judiciaire pour détention de biens prohibés.

Rakesh Gorayah : victime collatérale d'un conflit familial ?

Lors d'une conférence de presse, Azhar Delbar, également actif dans la sérigraphie et frère de Dilchad, a expliqué que ce dernier avait repris l'activité familiale après des désaccords concernant les affaires de son frère. Des sources proches affirment que ce conflit aurait éclaté en raison de l'implication présumée d'Azhar dans un trafic de drogue, ce que Dilchad désapprouvait fermement. Connu pour sa détermination, Dilchad aurait mal toléré ces activités, même au sein de sa propre famille.

Azhar Delbar a nié ces accusations, soulignant que la police n'avait jamais trouvé de drogue lors de ses descentes à son domicile. Il a aussi affirmé que Rakesh Gorayah n'était pas impliqué, rejetant les rumeurs qui circulaient à ce sujet. «Rakesh n'a rien fait, et je condamne ce qu'il a subi. Il n'était pas la cible. Je me suis rendu chez lui vendredi pour le menacer avec un couteau, mais il n'était pas le vrai visé», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse du 3 mai, en compagnie de son avocat Me Pillay.

Par ailleurs, les filles de Dilchad Delbar ont porté plainte pour des actes indécents en public contre Rakesh. Azhar a réagi en affirmant que ces accusations étaient sans fondement : «Ce n'est pas dans son caractère. Il n'aurait jamais fait cela. Je pense que mon frère voulait se venger de Rakesh pour avoir filmé une scène où Dilchad brûlait un boeuf, il n'a pas apprécié ce geste et a gardé rancune», a-t-il ajouté.