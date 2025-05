Ile Maurice: Mgr Jean Michaël Durhône - «Léon XIV est un pape de continuité, d'humilité et d'espérance»

C'est un moment historique qu'a commenté l'évêque de Port-Louis sur le plateau spécial de CAPAV - Les Médias, l'élection du cardinal Robert Francis Prevost comme nouveau pape, sous le nom de Léon XIV.

Dans un échange à coeur ouvert, Mgr Jean Michaël Durhône a partagé ses premières impressions, ses espoirs pour l'Église catholique et sa vision du pontificat naissant. Extraits d'un entretien fort en émotion, en symboles et en perspectives.

«Je l'accueille dans la joie de l'espérance». Dès l'annonce de l'élection, Mgr Durhône dit avoir accueilli cette nouvelle avec confiance et sérénité : «Faire confiance, pour moi, c'est une attitude d'espérance et de joie.» Ce choix rapide en à peine 24 heures de conclave traduit, selon lui, un consensus fort parmi les cardinaux. «Si le consensus s'est fait sur cet homme, c'est peut-être qu'il est celui dont l'Église a besoin aujourd'hui.» L'évêque souligne l'importance de lire dans cet événement la main de la Providence. «Chaque fois, l'Église a eu l'homme qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Je crois que le Seigneur nous surprend, mais toujours dans le bon sens.»

🔵Un pape américain, aux racines hispaniques et à l'âme missionnaire

L'identité du nouveau pape porte en elle une richesse culturelle et spirituelle. Américain, d'origine hispanique, membre de l'ordre de saint Augustin, Léon XIV apporte une coloration missionnaire forte à son pontificat. Pour Mgr Durhône, cela évoque une continuité renouvelée : «Je parle souvent de fidélité créatrice.» Il dit retrouver chez Léon XIV cette vision augustinienne du service : «Avec vous, pour vous, je suis évêque, mais avec vous je suis chrétien.» Le baptême est ainsi central dans la perspective du nouveau pape : «Nous sommes d'abord les baptisés, ensuite chacun a sa vocation et sa mission», ajoute l'évêque de PortLouis, admiratif de cette spiritualité ancrée dans l'humilité.

🔵Le choix du nom «Léon» pas anodin

Pour Mgr Durhône, le choix du nom Léon XIV est lourd de sens. Il y voit une filiation spirituelle avec Léon XIII, connu pour son engagement social au coeur de la Révolution industrielle. «Léon XIII a posé les bases de la doctrine sociale de l'Église, avec des enseignements sur la justice sociale, les syndicats, et les pauvres», rappelle-t-il. Et par son expérience missionnaire au Pérou, Léon XIV incarne cette sensibilité aux plus démunis. «C'est un homme qui se laisse toucher par les pauvres, un homme humble, simple et de paix.»

Interrogé sur l'impact de cette élection pour l'Église à Maurice, Mgr Durhône évoque la dimension universelle de la communion ecclésiale. «Dès hier, à l'Eucharistie, nous avons pu dire : en communion avec notre pape Léon XIV. Toute l'Église dans le monde exprimera cette communion avec l'évêque de Rome.» Pour les catholiques de Maurice, c'est une invitation à renforcer le lien avec le siège apostolique : «Nous l'accueillons comme successeur de Pierre, chef de l'Église catholique et évêque de Rome. Nous reconnaissons son autorité, dans la joie.»

Léon XIV n'est pas un inconnu dans la Curie. Préfet du Dicastère pour les évêques, il a joué un rôle clé dans la sélection des évêques à travers le monde. «Il connaît les dossiers», souligne Mgr Durhône, qui voit en lui un homme à la fois préparé et habité par la mission. Il rappelle que Léon XIV a été nommé en 2023 par le pape François, ce qui assure une certaine continuité : «Il partage sûrement le même élan que François, mais à sa manière, avec son propre charisme.» Mgr Durhône note également la profondeur humaine du nouveau pape : «Son visage était ému, mais souriant. Il mesure déjà le poids de cette mission, mais il sait qu'il ne la portera pas seul.»

🔵Une résonance personnelle

Ce moment solennel fait écho à sa propre nomination, il y a deux ans, à la tête du diocèse de Port-Louis. «On ne cherche pas à être évêque, ni pape. C'est une mission qu'on reçoit dans la confiance», dit-il. «Moi aussi, on m'a cherché derrière le troupeau», ajoute-til avec un sourire. Il souligne la dimension spirituelle de cet appel et l'humilité nécessaire pour l'accueillir.

Parmi les qualités que Mgr Durhône admire chez Léon XIV, figure sa préoccupation pour la bonne gouvernance. «L'Église ne doit pas fonctionner selon une gouvernance top-down. Ce n'est pas une autorité suprême au sens hiérarchique, mais une gouvernance synodale.»

Il insiste sur l'importance d'associer tous les membres du peuple de Dieu - laïcs, prêtres, religieux, évêques - aux décisions pastorales. «L'Église de 2025 doit être davantage servante, plus inclusive, attentive aux pauvres et aux faibles.» Mgr Durhône perçoit chez Léon XIV cette volonté d'inscrire son pontificat dans la suite du Synode sur la synodalité, dont il devra incarner les conclusions. «Il aura la responsabilité de nous aider à trouver ce chemin ensemble», espère-t-il.

🔵Une Église de demain, ancrée dans l'écoute et la mission

Pour conclure, l'évêque de Port-Louis trace un portrait de l'Église de demain : «Une Église qui témoigne de sa foi dans la société, qui vit son espérance au coeur du monde.» Pour lui, Léon XIV est l'homme de cette nouvelle étape. Un pasteur proche de son peuple, un intellectuel enraciné dans la tradition augustinienne, un missionnaire sensible aux réalités humaines et sociales de notre époque.

Dans cette communion d'espérance et de mission, l'Église de Maurice s'unit à l'Église universelle pour accueillir son nouveau guide. «Nous l'acclamons, non pas comme une figure glorieuse, mais comme notre pasteur. Nous le recevons comme successeur de Pierre.» Mgr Durhône voit en Léon XIV un pape providentiel pour ce temps de l'histoire. Son élection est, selon lui, un signe que l'Esprit Saint guide encore l'Église, dans l'humilité, la justice sociale, et la synodalité. L'Église à Maurice entre ainsi, avec joie et espérance, dans une nouvelle page de communion avec Rome et avec le monde.

Premières impressions du Cardinal Maurice E. Piat de Rome

Présent sur la place Saint-Pierre à Rome, le cardinal Maurice E. Piat (photo) a été témoin de la première apparition publique du nouveau pape, Léon XIV, au balcon de la basilique vaticane. Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook officielle du diocèse de Port-Louis, le cardinal a partagé ses premières impressions sur le nouveau souverain pontife. «C'est avec joie que j'accueille le nouveau pape», a-t-il déclaré, visiblement ému par le moment historique auquel il venait d'assister.

Ayant côtoyé le cardinal Robert Francis Prevost, désormais Léon XIV, à plusieurs reprises lors des congrégations générales précédant l'élection, le cardinal Piat parle d'un homme «posé, simple et profondément attentif». Selon lui, le nouveau pape se distingue non seulement par sa capacité à communiquer en plusieurs langues, mais aussi par son écoute et son ouverture à l'universalité de l'Église. «Il a un accueil très fraternel, très humain. On sent un homme proche, soucieux de l'ensemble de l'Église et de ses défis», a-t-il ajouté. Le cardinal Piat a également pris part, aux côtés de l'ensemble des cardinaux, à la messe de clôture du conclave, présidée par Léon XIV.