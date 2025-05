Ile Maurice: La finale New Grove Blackpool vs La Police Veteran FC... un an plus tard !

Ils étaient 24 équipes au début du tournoi vétéran annuel de New Grove, en mars de l'année dernière. Et il ne reste plus que deux équipes pour briguer le titre: New Grove Blackpool FC et La Police Veteran FC. Rendez-vous ce dimanche sur le terrain de foot du village sudiste pour le choc des vétérans.

Pour Avinash Seegoolam, dont l'équipe Reste du Nord n'a pu accéder à la finale, ce choc est très attendu : "tous les vétérans attendent avec impatience de connaître le gagnant du tournoi parce qu nos équipes sont venues de toutes les régions de l'île pour y participer. Pour moi, New Grove est à domicile et sera favori... mais La Police a une belle équipe aussi !"

Selon Kishan Beefnah (aussi connu comme Vikash) de l'équipe de New Grove, la victoire n'est pas assurée pour autant ! "Eoula, qui favori ? Nous fine organise ca tournoi vétéran la depi 10 ans et c'est premier fois qui nous lekip arrive en finale ! (rires) Nous pas pou sous estime La Police, zot aussi zot ena bane joueurs forts cuma Rajesh Tezoo, Colin Bell, Daniel Ramsamy ou Saoud Dussuruth. Nous confiant dans nous capacité mais ene finale rest ene finale. Tous ban zouere impatients pou zouer ca match la."

L'emblématique Azad Goolhamhossen

Parmi les joueurs emblématiques de New Grove Blackpool il y a surtout Azad Goolamhossen, dont l'oncle avait créé l'équipe en... 1959 ! Azad a débuté sa carrière à Fire Brigade Junior, avant d'évoluer aux Scouts, à Polar Star, à Mahebourg United pour finir sa carrière à New Grove Blackpool. Parmi ses faits d'armes, il a aussi été retenu dans la présélection de Maurice pour les Jeux des îles de 1985 sous l'égide de l'entraîneur allemand Elmut Kosmel.

De g. à dr. : les trois mousquetaires Siddick Noursing, Kishan Beefnah et Azad Goolamhossen.

Azad Goolamhossen est désormais le président de son équipe, l'une des rares qui a traversé le temps dans la localité. "A l'époque, il y avait peut-être 11 équipes de foot, mais aujourd'hui elles ont tous disparus et il n rst qu la nôtre..." précise Kishan Befnah, 54 ans, qui officie comme trésorier du club. Avec Siddick Noursing, Ashvin Balloo et Khemraj Nobeen, il épaule Azad pour maintenir l'équipe. Il y a deux catégories d'âge : les 45-50 ans et ceux qui ont plus de 50 ans. Il y a aussi une académie de foot qui regroupe une cinquantaine de joueurs en trois catégories d'âge (U11, U13 t U 15).

Blackpool peut compter sur quelques joueurs huppés comme Wesley Laboucherie (ex-Savannes SC et qui a joué en Coupe d'Afrique), Bassanio Diolle (Savanne SC et Pamplemousses), Simon Bonnefemme (Cercle de Joachim et Curepipe Starlight) ou encore le 'guest player' Reza Kurmoo (ex-Scouts).

A noter que cette équipe avait été battu en demi-finale du même tournoi, qui avait été remporté par Vétérans Fraternels. "Nous bane zouere pe atane ca finale depi lontan mais pou diverses raison, nous pas ti reussi zouer finale la avant... Un grand merci à Kalis Investment pour zot coup de main pou ca final la" conclut Kishan Befnah, fan de Liverpool et d'Alan Hansen, dont les 4 enfants sont tous 'Scousers' dans l'âme.

Rajesh Tezoo, capitaine des policiers

En face du club d'Azad Goolamhossen, il y aura La Police Veteran Football Club dans la finale de dimanche, menée par Rajesh Tezoo, 52 ans, capitaine de l'équipe. Ce dernier est connu dans le giron du football puisqu'il a fait ses armes en sélection de Quatre Bornes, puis en Cadets Junior, Sunrise Junior et enfin Scouts Senior. Après avoir raccroché les crampons, il a entraîné plusieurs équipes et remporté plusieurs trophées régionaux organisés par la MFA.

La Police Veteran Football Club espère remporter le titre dimanche.

"C'est assez difficile de réunir une équipe de policiers qui dans le passé avait une équipe en première division et possédait de très bons joueurs. Avec nos 'shift' de travail ce n'est pas évident d'avoir tous nos joueurs quand on veut, mais, dimanche, pour la finale du tournoi de New Grove on va aligner un belle équipe et on donnera le maximum pour remporter la coupe" déclare Rajesh Tezoo, 52 ans. Ce dernier à tenu à saluer le dévouement de l'ACP Raj Boodhoo et l'inspecteur Reshad Baureek, "qui se donnent corps et âme pour le bien de l'équipe".

Pour l'équipe de la force policière c'est un première d'arriver en finale de ce tournoi vétéran et une fierté, alors qu'elle participe aussi à la Master League A vétéran de la MFA. "J'espère qu'on aura des spectateurs qui viendront nous encourager pour cette finale à New Grove (qui aura lieu à 15h30). On va voir si l'expérience des vétérans peut encore faire la différence... Que le meilleur gagne ! On attend tous un beau match dans le fair play et la discipline" termine Rajesh Tezoo.

Pour cette finale, il nous revient que les policiers devraient aligner les joueurs suivants, entre autres : Colin Bell (ancien capitaine du Club M, retraité après la finale des JIOI aux Seychelles), Daniel Ramsamy, Ajay Reddy, Reshad Baureek, Raj Boodhoo, Saoud Dassuruth, Kevin Balajee, Fanor, Hoolash, Kalimootoo, Sanaj Mahadoo, Descubes, Bhunjun et Appa dans les buts. Les nostalgiques du sport roi se- ront sûrement au rendez-vous.