Ile Maurice: Nygel Beerjeraz demande pardon sur son lit d'hôpital

Les images de son arrestation lors d'une opération musclée de la police à Karo Kalyptus, le mercredi 30 avril dernier, hantent toujours les esprits et ils sont nombreux à se demander ce qu'il est advenu du jeune homme ensanglanté, qui se faisait extraire de force d'une voiture et traîné, à moitié nu, sur l'asphalte, ce jour-là. Eh bien, Nygel Jésus Valentin Ryo Beerjeraz se remet lentement de ses blessures.

Il a été transféré, par ses proches et en accord avec la police, de l'hôpital Dr A.G Jeetoo, où il avait été admis, le jour de son interpellation par l'équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Metro North, vers une clinique privée des hautes Plaines-Wilhems.

Traumatisé et dépassé par les événements, qui se sont produits, ce jeune homme de 21 ans souhaite se repentir, réparer les torts qu'il a causés et demander pardon. Il a voulu s'excuser auprès de sa famille et auprès des membres du public en général et envers ceux qu'il aurait peut-être croisés ou côtoyés.

Se disant déboussolé par les récents incidents et par son comportement dont il n'était pas maître, dit-il, Nygel Jésus Valentin Ryo Beerjeraz a tenu à présenter des excuses publiques à tous ceux qu'il aurait pu blesser le jour où il a été pris en filature et poursuivi par la police après que son grand-père a signalé le vol de sa voiture au poste d'Albion, la veille.

Accro à la drogue, c'est en larmes que le jeune homme a, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans la soirée du jeudi 9 mai, raconté l'enfer dans lequel il a sombré et duquel il souhaite sortir, tout en s'excusant envers ses grands-parents qui, ne l'ont jamais laissé tomber malgré les cambriolages, les mensonges et l'enfer qu'il leur aura fait vivre. Il concède qu'il n'était pas lui-même au moment des faits et dit regretter de leur avoir causé autant d'ennuis. «Monn debousole parski monn pass par boukou eprev. Monn tromatize parski mo pa ti atann ki mo pou ariv sa staz-la dan mo lavi. Mo pa ti krwar mo pou lor enn lili lopital kumsa akoz ladrog, akoz mo bann erer. Monn fer boukou ditor boukou dimounn, surtout mo fami. Prinsipalman mo granmer ek mo granper ki de dimounn ki touletan finn soutenir mwa, zame pann les mwa tombe. Touletan se zis zot mem ti la pou mwa, kinn relev mwa, pann les mwa, mem si monn fer zot buku ditor, monn kokin zot, koz zot menti. Mo mama inn bizin kit Moris ale nepli kapav. Monn anvi sanz mo lavi, mo rechute a sak fois, mo pa kone, mo nepli kapav...»

Pour rappel, Nygel Jésus Valentin Ryo Beerjeraz est accusé de plusieurs cas de vols et de tentative de meurtre sur des policiers et de non-respect des conditions de sa remise en liberté dans une affaire antérieure.

Nombreux sont ceux qui ont fait part de leur indignation en ce qui concerne le mode opératoire utilisé par la police lors de l'arres- tation du jeune homme à l'issue d'une course poursuite à partir de Karo-Kalyptus à Camp-Lalo, Ste-Croix, et qui avait été filmée et diffusée massivement sur les réseaux sociaux ce jour-là.

L'express a tenté de joindre le grand-père du jeune homme mais en vain.