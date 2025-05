Congo-Kinshasa: Les habitants de Pinga privés d'accès à l'internet mobile depuis deux semaines

Les habitants de Pinga, dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, sont privés d'accès à l'internet mobile depuis deux semaines. Des sources locales rapportent que cette situation les oblige à parcourir de longues distances, parfois jusqu'à 20 kilomètres à pied, pour capter un signal de téléphonie mobile dans les localités voisines.

La région est totalement isolée du reste du pays en raison de la coupure du réseau Vodacom, le seul opérateur téléphonique encore actif dans la zone. Selon la société Vodacom, cette interruption est due à l'impossibilité d'acheminer du carburant pour alimenter le groupe électrogène de son antenne, la route reliant Pinga à Goma étant en mauvais état en plus d'être coupée par la présence des rebelles du M23.

Cette coupure impacte fortement la vie quotidienne des habitants. Les opérateurs de services de transfert d'argent mobile, comme M-Pesa, ainsi que les enseignants, sont contraints de se rendre à Mutongo, à 20 kilomètres, pour effectuer leurs opérations, s'exposant ainsi à des risques de pillage par des hommes armés sur le trajet.

Le vice-président de la société civile locale, Bayomba Safari, alerte sur le calvaire vécu par la population et plaide pour un rétablissement urgent de la connexion, surtout en cette période de crise où l'accès à l'information est crucial. Il souligne que l'interruption du réseau prive la population de toute actualité et paralyse les activités économiques et éducatives dépendantes des services mobiles.

« Pour l'instant, la population de Pinga vit un calvaire très grave. Vodacom, le seul réseau qui servait cette population déjà éprouvée par l'insécurité, est coupé. Les enseignants et certains opérateurs économiques ne peuvent plus effectuer leurs opérations via M-Pesa. Nous demandons à Vodacom et aux autorités compétentes de tout mettre en oeuvre pour rétablir la connexion et désenclaver la population, totalement coupée de l'actualité et des services essentiels ».

Selon cet acteur, la coupure du réseau mobile à Pinga aggrave l'isolement d'une population déjà fragilisée par l'insécurité, et met en péril ses moyens de subsistance et son accès à l'information.