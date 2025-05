Togo: Partenariat stratégique - La province du Hebei s'allie à la commune Golfe 2

La coopération décentralisée entre le Togo et la Chine franchit une nouvelle étape.

La province chinoise du Hebei a officiellement rejoint la liste des partenaires internationaux du Togo en matière de gouvernance locale, à travers un mémorandum d'entente signé vendredi à Lomé avec la commune Golfe 2.

La cérémonie de signature a réuni Lisha Yan, représentante de l'association culturelle d'entreprises de la province du Hebei, et Konou Noukafou, maire de Golfe 2. Les deux responsables se sont engagés à développer des échanges dans divers domaines stratégiques, notamment la culture d'entreprise, le partage d'expériences en gestion municipale et le développement durable.

Ce partenariat vise à encourager des actions concrètes dans des secteurs comme l'investissement, le commerce, la technologie, la régie publicitaire, mais aussi à favoriser des initiatives en matière d'éducation, de formation professionnelle et de tourisme durable.

Hebei : un poids lourd industriel de la Chine

Située au nord-est de la Chine, autour de la capitale Pékin et de la municipalité de Tianjin, la province du Hebei joue un rôle majeur dans l'économie chinoise. Elle est l'un des principaux centres industriels du pays, notamment dans la sidérurgie, la fabrication de machines, l'énergie et la chimie. Hebei est également un acteur clé dans les nouvelles technologies et l'innovation verte, ce qui en fait un partenaire stratégique pour les pays en développement souhaitant renforcer leurs capacités techniques et industrielles.

La province abrite plusieurs zones économiques spéciales et technopôles et bénéficie d'une forte dynamique d'investissement à l'international. Son ouverture croissante vers l'Afrique s'inscrit dans la volonté de la Chine de promouvoir des relations de coopération équilibrées à travers l'Initiative la Ceinture et la Route (BRI).

À travers cette collaboration, la commune de Golfe 2 espère tirer parti de l'expertise du Hebei en matière d'aménagement urbain, de développement durable et d'entrepreneuriat. En retour, le partenariat permettra à la province chinoise d'explorer de nouveaux marchés en Afrique de l'Ouest et de tisser des liens plus étroits avec les communautés locales.

Il s'agit d'un engagement à long terme pour une coopération pragmatique, avec un accent mis sur les échanges culturels et humains. La commune Golfe 2 entend ainsi valoriser ses atouts à l'échelle internationale tout en bénéficiant d'un accompagnement structurant pour son développement local.