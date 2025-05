Congo-Brazzaville: CAN U-20 - les combinaisons des quarts de finale

Les combinaisons des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans, qui se disputeront le 12 mai, ont été révélées au terme de la première phase de la compétition qui a vu l'Afrique du Sud et l'Egypte arracher les derniers tickets de la qualification.

L'Afrique du Sud a fait jeu égal avec la Zambie 1-1 occupant la première place du groupe A. L'Egypte a, quant à elle, pris le meilleur sur la Tanzanie 1-0 occupant comme la République démocratique du Congo les deux dernières places de qualifications réservées aux meilleures troisièmes de la compétition.

Le premier quart de finale mettra aux prises, le 12 mai, le Nigeria au Sénégal. Le Nigeria a occupé la deuxième place du groupe B en dominant la Tunisie 1-0, en faisant jeu égal respectivement contre le Maroc 0-0 et contre le Kenya 2-2. Le Sénégal a aussi terminé deuxième du groupe C en faisant jeu égal contre la République centrafricaine 1-1 avant de s'incliner face au Ghana 0-1 et dominé la RDC 2-0.

Le deuxième quart de finale opposera le Maroc à la Sierra Leone. Le Maroc a terminé premier du groupe B en dominant le Kenya 2-3, en faisant jeu égal 0-0 contre le Nigeria et en battant la Tunisie 3-1. La Sierra Leone (deuxième du groupe A) a fait jeu égal contre la Zambie 0-0 avant de dominer l'Egypte 1-4 et battre la Tanzanie 1-0 avant de s'incliner face à l'Afrique du Sud 1-4.

L'autre ticket des demi-finales se jouera entre le Ghana (premier du groupe C) et l'Egypte (troisième du groupe A). Le Ghana a fait jeu égal avec la RDC 1-1. Il s'est imposé devant le Sénégal 1-0 et la RCA sur le score identique. L'Egypte a de son côté dominé l'Afrique du Sud 1-0 avant d'être battue par la Sierra Leone 1-4 puis fait nul avec la Zambie 0-0 et s'imposer devant la Tanzanie 1-0.

Le dernier quart de finale mettra aux prises l'Afrique du Sud (première du groupe A) à la RDC (troisième du groupe C). L'Afrique du Sud a pris la première place du groupe A en battant la Tanzanie 1-0 et la Sierra Leone 4-1 avant de faire nul 1-1 contre la Zambie. La RDC a fait jeu égal contre le Ghana 1-1, battu la RCA 3-1 avant de s'incliner face au Sénégal 0-2. Notons que les vainqueurs de ces confrontations seront à la fois qualifiés pour les demi-finales et la phase finale de la Coupe du monde prévue du 27 septembre au 19 octobre de cette année.