Congo-Brazzaville: Levée de la suspension de la Fécofoot - La délivrance de l'ordonnance de rétractation, un bon signe

Le débat sur l'ordonnance de rétractation, la pièce du puzzle qui manquait pour rétablir le comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) dans sa légalité, a finalement été juridiquement tranché le 9 mai. La Cour d'appel de Brazzaville a rendu une décision favorable, soit six jours avant la tenue du congrès de la Fédération internationale de football association (Fifa).

Un pas a été franchi puisque la suspension ou la radiation d'une association membre figure parmi les points qui seront débattus lors des assises du 15 mai. Cet obstacle étant désormais levé, la Fifa n'attend plus des preuves concrètes et détaillées du comité exécutif de la Fécofoot attestant que toutes les conditions nécessaires ont été remplies pour lever la suspension provisoire de la Fécofoot.

La remise officielle du document physique qui constitue une étape importante pour éviter le football congolais de la sanction la plus sévère jamais connue dans son histoire est encore attendue. Il faut agir vite administrativement car le temps ne joue pas en faveur du Congo. L'ordonnance de rétractation qui a déjà annulé toutes les décisions qui ont été rendues en amont en faveur de la commission ad hoc, notamment celles suspendant, expulsant le comité exécutif du siège et bloquant ses comptes est un bon signe. Le comité exécutif dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas a désormais le feu vert pour reprendre pleinement le contrôle de la fédération et les activités.

« A partir du moment où les décisions rendues par la Cour d'appel sont exécutoires de plein droit, cette décision s'exécute maintenant illico presto. La Fécofoot va être réintégrée, ses comptes vont être levés et les activités vont reprendre. Nous pensons que ceux qui se sont considérés comme étant le collectif des membres de l'assemblée générale extraordinaire se sont juridiquement foudroyés et la Cour d'appel l'a démontré après avoir entendu le Parquet général près la Cour dans ses réquisitions », a commenté Me Yvon Eric Ibouanga, avocat de la Fécofoot.

Notons que dans son dernier courrier du 18 avril, la Fifa avait rappelé que « l'ordonnance de rétractation constitue une étape absolument essentielle afin de permettre au comité exécutif de la Fédération congolaise de football, dirigé par M. Jean Guy Blaise Mayolas, de reprendre pleinement le contrôle de la fédération conformément à la décision du Bureau du conseil de la Fifa du 6 février dernier .»

Par cet acte, l'intérêt supérieur de la nation a pris le dessus sur les désaccords qui perduraient. En rappel, depuis le 25 mars, la commission ad hoc avait déjà libéré le siège de la Fécofoot qu'elle occupait illégalement en remettant les clefs au ministère des Sports qui les a remises ensuite entre les mains de deux huissiers de justice (Le sien et celui de la Fécofoot). L'interdiction d'accès au Centre technique d'Ignié a été levée. Tous les voyants sont presque au vert pour la levée de la suspension de la Fécofoot. Mais la Fifa n'attend que la preuve tangible provenant du secrétaire général de la Fécofoot pour agir positivement... Dans la position où se trouve le football congolais, le plus tôt sera le mieux.