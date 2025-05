Congo-Brazzaville: Musée - Un atelier sur la médiation culturelle tenu à Brazzaville

Du 5 au 9 mai, seize professionnels venus de plusieurs musées congolais ont suivi un atelier de formation en médiation culturelle organisé au siège de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale (Acerac). Initié par la Direction générale du patrimoine et des archives, avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), cet atelier visait à renforcer leurs compétences pour mieux accueillir et accompagner les publics dans les musées.

Comment accueillir un groupe scolaire au musée ? Quelle posture adopter face à des visiteurs internationaux ? Comment rendre les objets exposés vivants aux yeux du public ? Autant de questions abordées pendant cinq jours d'échanges, de théorie et d'exercices pratiques au sein de l'atelier de formation en médiation culturelle qui s'est tenu à Brazzaville.

Sous la houlette de Miriame Bwayer, formatrice spécialisée, les participants ont exploré les fondamentaux de la médiation. « La médiation culturelle, c'est l'art de créer un lien entre les publics et les oeuvres. Il faut savoir adapter son discours, comprendre les besoins du visiteur et lui ouvrir des portes vers le patrimoine », a-t-elle expliqué.

Venus du Musée national, du Musée Mâ Loango, du Musée Galérie du bassin du Congo et d'autres structures patrimoniales, les seize participants ont reçu une formation aussi bien théorique que pratique. Un besoin criant, selon Nicole Matsanga, directrice des musées, monuments et sites historiques. « Nous avons constaté que beaucoup de professionnels de musée ne sont pas formés à la médiation. C'est pourquoi cette formation était essentielle », a-t- elle indiqué.

La cérémonie de clôture, marquée par la remise de certificats, s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. « Ce que vous avez appris ici est un véritable plus pour votre métier. Pratiquez-le au quotidien, pour faire vivre nos musées et transmettre notre culture », a exhorté Lis Pascal Moussodji.

Pour les participants, cet atelier est un atout important dans leur travail de tous les jours. Magloire Nzonzi, du musée Galerie du bassin du Congo, en témoigne : « En tant que médiateur, je me sens comme un pont entre les oeuvres et le public. Cet atelier m'a donné les outils pour mieux jouer ce rôle ».

Au terme de cette formation, un souhait clair a été formulé : que le musée de demain au Congo soit encore plus vivant, accessible et accueillant, à condition de continuer à former ceux qui en sont les médiateurs.