Sénégal: Kaolack - La chambre consulaire vote un budget en baisse de plus de 160 millions FCFA

Kaolack — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) a adopté, samedi, pour l'exercice 2025, un budget prévisionnel estimé à 866 430 913 francs CFA, soit une baisse de 160 114 900 francs CFA par rapport à 2024, a constaté l'APS.

Pour son fonctionnement, il est 459 282 513 francs CFA, contre 466 543 813 francs CFA en 2024, et pour les investissements, 407 148 400 francs CFA, contre 560 000 000 francs CFA en 2024.

"Ce budget met en exergue la performance financière, les écarts constatés par rapport aux prévisions, et les ajustements budgétaires proposés en vue d'une gestion plus efficiente", a expliqué Gora Traoré, directeur administratif et financier de la Chambre consulaire.

Selon lui, en 2024, il était prévu un budget de 1 026 545 813 francs CFA, mais il a été réalisé 729 130 322 francs CFA, soit 71,02% du budget prévisionnel en termes de recettes. Les dépenses réalisées sont estimées à 708 822 444 francs CFA, soit 69,05 %.

M. Traoré a fait ces précisions lors d'une assemblée générale de la CCIAK, tenue sous la présidence de son président, Serigne Mboup. Occasion saisie pour présenter les comptes définitifs de la CCIAK pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, ainsi que le projet de budget pour l'année 2025.

Dans le cadre de sa mission de développement économique territorial, la CCIAK prévoit également, dans ses orientations stratégiques complémentaires, le renforcement du programme de décentralisation jusqu'aux zones les plus reculées, la participation plus active aux manifestations nationales et internationales.

Le soutien accru aux femmes entrepreneures, le développement des relations avec les communes et la mise en place de représentants/ambassadeurs consulaires dans chaque commune font également partie des orientations stratégiques

"La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a beaucoup investi pour les opérateurs économiques de la région avec la mise en place d'unités de transformation, d'un centre d'incubation et d'entreprenariat. Des champs écoles qu'on a mis en place pour les agriculteurs et les entrepreneures rurales, pour leur permettre de mieux développer et d'améliorer l'agriculture", a souligné Gora Traoré.

"Ceci permet, durant l'exercice 2025, d'avoir une gestion financière prudente et rigoureuse avec des résultats nets positifs qui est la solidité financière de la CCIAK", a ajouté M. Traoré.

Pour 2025, le budget prévoit une baisse des revenus certes, mais aussi une optimisation des dépenses, en accord avec les objectifs stratégiques de développement des services aux membres de la Chambre consulaire, a-t-il assuré.

"Cela va nous permettre de renforcer nos partenariats mais surtout de travailler beaucoup plus sur la digitalisation et de contribuer à renforcer notre position en tant que partenaires clés pour le développement économique de la région de Kaolack", a-t-il indiqué.