Sénégal: Cap Skirring - Des femmes s'activant dans le secteur de la pêche formées sur l'inclusion financière

Cap Skirring — Une vingtaine de femmes venues d'Oussouye, Bignona, Joal, Kayar et Somone, s'activant dans le secteur de la pêche, ont bouclé, samedi, à Cap Skirring, une session de formation de cinq jours axée sur l'inclusion financière, a constaté l'APS.

Cet atelier de formation sur l'inclusion financière est à l'initiative de "Blue Ventures", une organisation internationale engagée dans la conservation marine et le développement communautaire. La cérémonie de clôture a été présidée par l'adjoint au sous-préfet de Cabrousse, Joseph Diatta.

"Pendant cinq jours, ces femmes ont bénéficié d'une formation pratique sur la création et la gestion de groupes d'épargne et de crédit, l'utilisation de systèmes d'information de gestion (SIG), ainsi que la compréhension des indicateurs clés de l'inclusion financière", a expliqué la conseillère en mangroves et pêches pour l'Afrique de l'Ouest chez "Blue Ventures", Awa Rane Ndoye.

Selon elle, "ces femmes venues d'Oussouye, Bignona, Joal, Kayar et Somone, ont exploré les leviers permettant de renforcer la résilience économique des zones côtières".

"L'initiative a mis particulièrement l'accent sur les femmes actives dans le secteur de la pêche, véritable pilier de l'économie locale", a relevé Mme Ndoye.

Elle a expliqué que l'objectif de cette session de formation était de transférer les connaissances et les outils nécessaires aux communautés (associations de femmes) pour mettre en place des fonds d'épargne et de prêt, améliorant ainsi l'accès aux services financiers et renforçant l'autonomie des communautés de pêcheurs côtiers.

Awa Rane Ndoye a rappelé que son organisation travaille autour de quatre piliers à savoir la gestion des pêcheries, la sécurité des droits des communautés, la sécurité alimentaire et l'inclusion financière.

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, Joseph Diatta a salué cette initiative qui selon lui, "va permettre aux bénéficiaires de savoir comment accéder aux crédits".