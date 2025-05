Niger: Á Niamey, le Niger et l'Iran renforcent leur coopération sécuritaire

L'Iran et le Niger renforcent leur coopération sécuritaire. Un protocole d'accord a été signé entre les deux pays, jeudi 8 mai, à l'occasion de la visite de deux jours d'une délégation iranienne à Niamey. Une visite un peu plus d'un an après celle du Premier ministre nigérien à Téhéran. Depuis le coup d'État de juillet 2023, le Niger consolide ses nouveaux partenariats. Après la Russie, la Turquie ou le Maroc, le Niger se rapproche donc un peu plus de l'Iran.

Lutte contre le terrorisme et la criminalité, ou encore contrôle des frontières : les coopérations possibles entre le Niger et l'Iran sont passées en revue. Une séance de travail a eu lieu autour du ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba, et du commandant général des forces de sécurité iraniennes, Rezaei Radan. Elle a débouché sur la signature d'un protocole d'accord, pour de la formation et du partage d'informations. C'est ce que détaille l'agence nigérienne de presse.

L'uranium, enjeu de la coopération avec l'Iran

Ce qui peut intéresser Niamey, ce sont les équipements iraniens, en particulier les drones, explique un chercheur spécialiste du Niger. Pour sa part, Téhéran a, selon lui, un oeil sur l'uranium nigérien. Or le Niger a besoin d'argent frais, poursuit-il, et plus de 1 000 tonnes d'uranium qui n'ont pas pu être exportées sont stockées dans le nord du pays. Un uranium produit par la Somaïr, filiale du groupe français Orano avec qui les relations se sont encore tendues cette semaine.

L'an dernier, le Premier ministre nigérien s'était rendu à Téhéran. Peu après ce voyage, le Niger avait dénoncé ses accords militaires avec les États-Unis. Ali Mahamane Lamine Zeine avait accusé Washington d'avoir menacé son pays de sanctions en cas d'accord de vente d'uranium à l'Iran, tout en assurant que rien n'avait été signé avec Téhéran.

«L'Iran veut se positionner en Afrique comme une puissance dans tous les domaines»