Ethiopie: Le Centre d'excellence pour la santé d'Éthiopie franchit une étape importante au niveau régional, selon l'OMS.

<strong>Addis-Abeba, — : - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué le récent lancement par l'Éthiopie du Centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique (PHEM-CoE), qui marque une étape importante dans le leadership sanitaire régional et mondial.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Patrick Okumu Abok, chef d'équipe de l'OMS pour le groupe de travail Préparation et réponse aux situations d'urgence en Éthiopie, a souligné que l'initiative témoigne du rôle croissant du pays en tant que centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique en Afrique.

La création du Centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique est une étape importante non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour le continent. « Cela démontre le dévouement et la capacité de l'Éthiopie à mener des interventions d'urgence de santé publique, non seulement au niveau national, mais aussi aux niveaux régional et mondial », a-t-il noté.

Le projet a été officiellement lancé en présence de représentants d'organisations internationales et régionales, dont l'OMS.

Le centre vise à renforcer la sécurité sanitaire aux niveaux national, régional et mondial grâce à une base juridique solide, à la facilitation des politiques, à la planification stratégique, à des systèmes avancés de gestion de l'information et aux technologies émergentes.

Abok a souligné l'expérience avérée de l'Éthiopie dans la gestion des épidémies de maladies infectieuses telles que le choléra et la rougeole, et dans le soutien apporté aux pays voisins par le déploiement d'équipes médicales d'urgence (EMU), même jusqu'en Turquie.

Selon Abok, l'OMS a soutenu l'Éthiopie dans cette démarche en lui fournissant une assistance technique, des orientations stratégiques, des formations et un renforcement des capacités.

« Nous avons intégré des experts techniques travaillant en étroite collaboration avec l'Institut éthiopien de santé publique (EPHI) et nous continuerons de le faire pendant les trois prochaines années », a-t-il déclaré.

Le Centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique, récemment lancé, fonctionnera de 2025 à 2027 et couvrira des domaines essentiels qui doivent être satisfaits pour être qualifié de centre d'excellence. Ces domaines comprennent le leadership et la gouvernance, l'innovation, la transformation numérique et le financement durable.