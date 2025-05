Cote d'Ivoire: NIDO® - Engagement renouvelé pour la Nutrition et l'Environnement

Nestlé en Côte d'Ivoire a officiellement dévoilé le 24 avril 2025, la nouvelle campagne de sa marque NIDO®, matérialisée par un emballage relooké, pour marquer davantage son engagement soutenu, pour la nutrition, le développement de l'enfant et la protection de l'environnement.

NIDO®, un produit aux qualités nutritives reconnues

À travers ce nouvel emballage, Nestlé Côte d'Ivoire réaffirme le positionnement avant-gardiste de NIDO®, son produit phare au profil nutritionnel unique, avec une formule enrichie en fer, vitamines et minéraux, des nutriments essentiels pour aider à la concentration et au développement intellectuel de l'écolier. Les vitamines D et C sont connues pour respectivement favoriser la croissance de l'enfant et renforcer son système immunitaire. Quant au fer, il permet de lutter contre la fatigue, favorisant la concentration de l'enfant.

NIDO®, est le porte-étendard de l'engagement du groupe Nestlé, pour plus de responsabilité sociétale, en faveur de la croissance saine, du bien-être et du développement cognitif des enfants. Avec plus de deux millions de portions enrichies de NIDO®, distribuées annuellement en Afrique centrale (Cameroun, Gabon) et de l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie...), NIDO® contribue au renforcement des capacités académiques des enfants.

Un emballage durable, gage de responsabilité environnementale

NIDO® a également mis en place des emballages innovants en matériaux recyclables, en conformité avec son engagement reconnu pour la protection de l'environnement. « Avec ce nouvel emballage, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la durabilité. Nous apportons des solutions nutritionnelles de qualité, tout en pensant à leur emballage responsable et respectueux de l'environnement. Penser à l'avenir des enfants, c'est aussi penser à l'avenir de l'environnement dans lequel ils vont grandir », a expliqué Mohamad Itani, Directeur Général de Nestlé Côte d'Ivoire.

L'engagement de Nestlé par le canal de NIDO® notamment est perceptible à travers l'encouragement du groupe en faveur de la récupération et du recyclage. Surtout que la marque utilise des emballages ayant un impact intrinsèquement faible sur l'environnement.

« Change Maker » : Faire de l'enfant d'aujourd'hui, le leader de demain

A la faveur du lancement de son nouvel emballage, NIDO® a présenté également sa nouvelle campagne « Change Makers ». Dans un monde en évolution rapide, NIDO® a perçu l'importance d'inculquer aux enfants des valeurs qui leur permettront de développer en eux, un caractère fort, qui fera d'eux de futurs acteurs influents et accomplis du changement et du développement de la société. Nestlé veut ainsi accompagner les parents à préparer les enfants à la bienveillance et la curiosité, qualités essentielles pour faire d'eux, les leaders de demain.

Mbathio CISSE, Responsable de la marque NIDO® dans le cluster Atlantique (Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Gambie, Mauritanie, Guinée Bissau, Cap-Vert), l'a dit. « Chez NIDO®, nous croyons fermement que chaque enfant est capable de devenir un membre fort et influent de la société. Avec notre nouvelle campagne et les solides références nutritionnelles de NIDO, nous croyons fermement que nous jouons un rôle dans la réussite de nos enfants », a-t-il lancé.

Le Groupe Nestlé Côte d'Ivoire invite les consommateurs, les partenaires et les parties prenantes à se joindre à cette nouvelle aventure NIDO® et à soutenir les initiatives qui soutiennent le bien-être de nos enfants et la protection de l'environnement.

Hormis la présentation du nouveau packaging, des campagnes de communication digitale et des médias traditionnels, mais également une campagne de sensibilisation directe à travers des forums et des caravanes viendront outiller davantage les parents et leurs enfants.