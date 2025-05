Tunisie: « Arbres de Vie » à la Galerie Yosr Ben Ammar - Histoires croisées

Hommes et femmes se sont prêtés au jeu de la mise en scène, embarqués dans une aventure créative inédite. Réunissant des objets de tous horizons qui ont servi de décors, ils ont contribué à la création d'installations théâtrales qui donnent l'illusion d'être des peintures.

- Dans le cadre de la 6e édition de l'événement artistique pluridisciplinaire «Phosphor Creative District» qui se tient à Bhar Lazreg, à Yosr Ben Ammar Gallery, Nicolas Henry présente son exposition «Arbres de Vie».

N.Henry est un artiste photographe, metteur en scène et plasticien français diplômé des Beaux-Arts de Paris. Son écriture, très personnelle, se développe à la frontière entre le portrait, le théâtre et l'installation. Il fait jouer des personnages dans des univers oniriques construits par des communautés entières. Ses travaux mixant écriture, photographies, et sculptures ont été exposés dans le monde entier.

Parallèlement à une carrière d'éclairagiste et de scénographe dans le spectacle, il a parcouru le monde en tant que réalisateur pour le projet «6 milliards d'autres» de Yann Arthus-Bertrand, il en a assuré la direction artistique lors de l'exposition au grand Palais à Paris. Il sort en 2016 un livre sur les communautés «Contes imaginaires autour du monde - World's in the making» aux Editions Albin Michel, qui fait suite à sa série de portraits des ancêtres du monde entier «Les cabanes de nos grands-parents» et lui vaut le prix Méditerranée du livre d'art 2017.

Commissionnée par Christine Cibert, son exposition personnelle «Arbres de Vie», qui se poursuivra jusqu'au 7 juin 2025, est le fruit de son séjour à El Mansoura, dans la région de Kesra où il est allé à la rencontres de ses habitants et de ses arbres millénaires entre caroubiers, oliviers et figuiers de Barbarie. «Nicolas Henry ne cesse de mettre en lumière des histoires de vie et de nature croisées sur sa route, ici et là.

Après avoir photographié des acacias, des baobabs et des balanites au Tchad et au Sénégal, il expose pour la première fois en Tunisie sa nouvelle série intitulée «Arbres de Vie». Cet univers onirique, poétique, humaniste et écologique y est dévoilé», lit-on dans un texte présentateur de l'exposition.

Hommes et femmes se sont prêtés au jeu de la mise en scène, embarqués dans une aventure créative inédite. Réunissant des objets de tous horizons qui ont servi de décors, ils ont contribué à la création d'installations théâtrales qui donnent l'illusion d'être des peintures. A découvrir.