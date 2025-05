Algérie: La LegalTech à l'ère de la transformation numérique, thème de la 1ère édition du Forum africain de l'innovation légale

ALGER — Le renforcement de l'intégration de la technologie dans les pratiques juridiques en Afrique et l'exploration des défis liés à la transformation numérique des professions juridiques ont été au centre de la 1ère édition du Forum africain de l'innovation légale (ALIF, African Legal Innovation Forum), organisée samedi à Alger.

Cet évènement a été organisé par JuridiLab, un hub d'innovation juridique, en collaboration avec les ordres des avocats, des notaires et des huissiers, sous le patronage des ministères de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et de la Justice, en présence d'une élite d'acteurs du secteur juridique.

Le forum a constitué une opportunité de dialogue et d'échange d'expertises sur l'intégration des nouvelles technologies dans les professions juridiques et l'accompagnement des acteurs juridiques face aux défis liés à la numérisation de la justice et des services juridiques.

Les participants ont abordé des thématiques relatives à l'avenir des professions juridiques à l'ère de la transformation numérique, au rôle de l'intelligence artificielle dans la simplification et l'accélération des procédures juridiques, ainsi qu'à la diffusion de la culture numérique au sein de la société.

Le forum a également porté sur les implications juridiques de l'utilisation des outils numériques, tels que les systèmes de signature électronique, la gestion des contrats et les défis liés à la protection des données personnelles, tout en mettant en avant le rôle de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP).

Les participants à ce forum ont, en outre, mis en avant l'évolution des compétences requises chez les juristes à l'ère numérique, où la simple connaissance des textes et des législations ne suffit plus, d'autres qualifications en communication, en conception juridique et en maitrise des outils numériques sont désormais exigées.

Pour les participants, la transformation numérique dans le domaine juridique n'est plus une option secondaire, mais une priorité stratégique pour la construction d'un système juridique capable de s'adapter aux mutations socioéconomiques.

Cet évènement a été ponctué par la simulation d'un procès en réalité virtuelle sur un accident de la circulation causé par l'intelligence artificielle et ayant engendré des dommages, et ce dans le but de soulever la problématique de la responsabilité civile dans ce type d'accidents (la détermination des responsabilités juridiques) et d'ouvrir le débat sur le cadre législatif adéquat pour cette technologie.

Le forum a aussi abordé les affaires de propriété intellectuelle liées aux innovations numériques, aux logiciels et aux modèles technologiques, soulignant la nécessité de mettre à jour le cadre juridique afin de protéger les droits des créateurs et des développeurs.

A noter que des ateliers pratiques ont été organisés, avec la participation d'avocats, de développeurs et de concepteurs de solutions afin de tester des prototypes d'outils juridiques numériques, notamment des outils d'audit du respect des conditions d'utilisation, de gestion des contrats et des mécanismes de contrôle juridique.