Les communiqués de fin de mission comprennent les déclarations des équipes des services du FMI qui présentent les conclusions préliminaires à l'issue d'une visite dans un pays. Les opinions exprimées dans ce communiqué sont celles des services du FMI et ne reflètent pas nécessairement celles du Conseil d'administration. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la Direction, sera soumis au Conseil d'administration du FMI pour examen et décision.

Washington, DC - 9 mai 2025: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Felix Fischer, s'est rendue à Nouakchott et Nouadhibou du 28 avril au 9 mai 2025 pour tenir des discussions sur la quatrième revue du programme économique de la Mauritanie que le FMI appuie au titre du MEDC et la FEC, et sur la troisième revue de l'accord au titre de la FRD.

À l'issue de la mission, M. Fischer a fait la déclaration suivante :

" Les autorités mauritaniennes et les services du FMI sont parvenus à un accord ad referendum sur les politiques à mettre en oeuvre pour conclure la quatrième revue du programme au titre de l'accord MEDC/FEC d'une durée de 42 mois et de la troisième revue au titre de la FRD. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration du FMI, la Mauritanie recevra un décaissement de 6,4 millions de DTS (environ 8,6 millions de dollars) au titre des accords MEDC/FEC, et de 14,86 millions de DTS (environ 20,1 millions de dollars) au titre de l'accord FRD, portant le montant total des décaissements au titre de la MEDC/FEC et de la FRD à 111 millions de DTS (environ 148,4 millions de dollars).

" L'activité économique a été plus forte que prévue, avec un taux de croissance de 5,2% en 2024, supérieur à la projection initiale de 4,6 %. La croissance devrait ralentir en 2025 à 4,0%, sous l'effet de la contraction du secteur extractif. Les perspectives à moyen terme restent globalement positives, pour autant que des réformes additionnelles soient mises en oeuvre pour diversifier l'économie et stimuler la croissance du secteur non extractif.

" La performance du programme est dans l'ensemble sur la bonne voie: tous les objectifs quantitatifs pour fin décembre 2024 ont été atteints. L'ajustement budgétaire a été en ligne avec les objectifs du programme, grâce à une augmentation des recettes fiscales et à la maîtrise des dépenses. L'engagement des autorités pour une politique budgétaire basée sur l'ancrage budgétaire et pour la flexibilité du taux de change contribue à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la résilience aux chocs dans un contexte d'incertitude mondiale exacerbée.

" Les autorités sont engagées à maintenir le déficit primaire non extractif à 15,4 milliards MRU (soit 3,4 % du PIB) en 2025. Une meilleure mobilisation des recettes intérieures et une efficacité accrue des dépenses permettront de créer l'espace budgétaire pour répondre aux besoins importants de développement de la Mauritanie tout en préservant la crédibilité du cadre budgétaire à moyen terme.

" L'équipe du FMI salue les progrès récents en matière de réformes structurelles, notamment la promulgation des lois portant sur la banque centrale et le secteur bancaire, et le nouveau code des investissements. Elle encourage les autorités à parachever dans les délais les décrets d'application des lois sur les entreprises publiques, le code des investissements et la Zone Franche de Nouadhibou. La mise en oeuvre soutenue du Plan d'action national de la gouvernance, notamment les lois sur la déclaration du patrimoine et des intérêts ainsi que la création de l'autorité de lutte contre la corruption, en ligne avec les meilleures pratiques, renforcera la transparence et la reddition des comptes et améliorera le climat des affaires.

" Les autorités continuent de mettre en oeuvre leur agenda climatique afin de renforcer la résilience de la Mauritanie aux changements climatiques. Le Parlement a introduit la contribution climat et adopté le décret permettant aux producteurs privés d'énergie d'accéder aux infrastructures de transport d'électricité. La mission a discuté des prochaines étapes en vue de l'introduction d'un mécanisme automatique de tarification des carburants, et a souligné l'importance de renforcer les mesures compensatoires ciblées pour atténuer les effets sur les ménages vulnérables.

" L'équipe a rencontré Son Excellence le Président Mohamed Ould Ghazouani, le Président de l'Assemblée nationale Mohamed Ould Megett, le Premier Ministre Mokhtar Ould Diay, le Gouverneur de la Banque centrale Mohamed Lamine Ould Dhehby, le Ministre de l'Économie et des Finances Sid'Ahmed Bouh, le Ministre de la Justice Mohamed Boya, le Ministre de l'Énergie et du Pétrole Mohamed Ould Khaled, le Ministre des Mines et de l'Industrie Thiam Tidjani, la Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Amal Mint Mouloud, le Ministre délégué chargé du Budget Codioro Moussa N'guénore, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de l'administration mauritanienne, des membres du Parlement, la société civile, l'association des banques, d'autres représentants du secteur privé et les partenaires au développement.

"L'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et les parties prenantes pour leur accueil chaleureux, leur excellente coopération et la qualité des échanges."