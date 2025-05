Afrique de l'Ouest: La faim en Afrique de l'Ouest et centrale va s'aggraver, alerte le PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) s'inquiète de « l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale alors que les besoins atteignent des niveaux records », indique un communiqué publié, vendredi 9 mai. « De juin à août 2025, 52 millions de personnes devraient être confrontées à la difficulté de se nourrir en Afrique de l'Ouest et centrale », précise le PAM.

Selon le PAM, agence humanitaire des Nations unies, plus de 36 millions de personnes « peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires ».

Joint par RFI, Djaounsede Madjiangar, porte-parole du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Ouest et centrale, tire la sonnette d'alarme sur ces chiffres, déjà alarmants, qui risquent d'augmenter dans les mois à venir.

« Les projections indiquent qu'à la période de juin à août, que l'on appelle communément la période de soudure où la faim atteint vraiment le niveau le plus élevé, il y aura à peu près plus de 52 millions de personnes qui seront dans cette situation-là. Parmi elles, près de 3 millions atteindront un niveau un peu plus sévère.

C'est une aggravation. Si l'on compare par exemple à l'année 2019, il n'y avait que 4% de la population qui était dans cette situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 12 % de la population, une situation qui affecte particulièrement la couche des populations forcées aux déplacements, à cause des conflits ».

« Elles n'ont pas accès à leurs moyens de subsistance et ne dépendent que de l'assistance du Programme alimentaire mondial, et cela, au moment où nous faisons face à de sérieux problèmes de financement qui font que nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins, comme il se doit », alerte Djaounsede Madjiangar, porte-parole du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Ouest et centrale.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix

À lire aussi

Sahel: le PAM s'apprête à suspendre son aide alimentaire et nutritionnelle vitale