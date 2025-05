Madagascar: Projet Lake IARIVO - Un futur joyau pour la capitale

Le président de la République a effectué une descente à Ivato et sur la rocade Tsarasaotra, hier, pour présenter le projet Lake Iarivo. Accompagné d'un village artisanal, le chantier est annoncé comme devant être le symbole du progrès d'Antananarivo.

Rendez-vous en août. C'est la deadline indiquée par Andry Rajoelina, président de la République, pour la livraison des deux chantiers qu'il a présentés, hier. Il s'agit du projet Lake Iarivo qui comprend également le village touristique, le second projet dont il a fait la présentation.

Les deux chantiers se trouvent aux abords du lac Iarivo, à Ivato, d'où le nom du projet. «Ce projet transformera le visage d'Antananarivo et affirmera son statut de capitale de Madagascar», déclare ainsi le chef de l'État. Selon lui, ce sera la matérialisation de la vision de modernisation de la capitale. Le président Rajoelina a démarré la séance de présentation sur site par le village touristique. Il est en cours d'édification sur le côté gauche de la route dans le sens allant vers l'aéroport international. Il se trouve juste à côté du camp du 1er bataillon parachutiste, Ivato.

Construit sur une surface de 2 hectares, le village touristique comprendra deux cent quarante box, une zone d'exposition et de démonstration du savoir-faire des artisans, un espace restauration et un parking pouvant accueillir cent trente véhicules. Les stands sont construits sur le modèle des maisons traditionnelles des Hautes-Terres afin d'accentuer le cachet artisanal. Un guichet unique sera à disposition des touristes pour les autorisations nécessaires au transport de certains produits artisanaux. L'accent est aussi mis sur la sécurité des lieux.

«Les lieux seront ouverts jusqu'au départ du dernier vol international», indique le locataire d'Iavoloha. Pour permettre au site d'ouvrir jour et nuit, l'approvisionnement en électricité par la Jirama sera appuyé par de l'énergie photovoltaïque, selon le responsable du chantier. «Ce projet est le fruit d'une profonde réflexion. Le but est de valoriser notre artisanat et de donner un écrin aux acteurs de ce secteur», ajoute-t-il. Il y a aussi un but économique, à l'entendre.

«L'artisanat génère 20 millions de dollars d'exportation par an actuellement. On peut l'augmenter à 50 millions de dollars, voire plus», ajoute le président de la République. Le village touristique d'Ivato aura ainsi vocation à être une vitrine de l'artisanat malgache. Le choix de le placer juste à côté de l'aéroport international, qui est la porte d'entrée et de sortie du pays, est dans le but d'en faire un endroit incontournable pour les touristes, explique le chef de l'État.

Juste après, le président Rajoelina et sa suite ont rejoint le second site, à quelques centaines de mètres en face, sur le bord du lac Iarivo, afin de faire la présentation du grand projet d'aménagement urbain qui y est également en cours.

Projet transformateur

En plus du village touristique, le projet Lake Iarivo est structuré en treize zones thématiques réparties sur 11 kilomètres au bord du lac éponyme et le long du boulevard Tsarasaotra, jusqu'à hauteur de l'entrée de la future rocade menant vers l'autoroute Antananarivo - Toamasina. «Je vous assure qu'il s'agit d'un projet qui transformera l'image de la capitale et de Madagascar. (...) Ayez confiance en moi, nous y parviendrons», soutient Andry Rajoelina, en ajoutant : «On nous dit que nous sommes pauvres, que nous ne pouvons pas progresser. Nous allons démontrer que nous avançons, que nous avons une vision.» Outre en faire un nouveau joyau d'Antananarivo, le chef de l'État, qui serait à l'initiative du projet, veut en faire un pôle économique et un lieu de plaisance «pour tous».

L'eau du lac accueillera un bateau-restaurant et des pédalos. Le tour de 30 minutes en pédalos sera gratuit, affirme le locataire d'Iavoloha. Un jet d'eau géant y sera également installé. Sur le bord, il y aura notamment une esplanade et une zone de promenade, des pistes pour les cyclistes. Des vélos classiques et électriques seront mis en location. «Si les entrepreneurs parviennent à terminer l'esplanade et le jet d'eau à temps, c'est ici que nous allons lancer les traditionnels feux d'artifice la veille de la prochaine fête nationale», indique Andry Rajoelina.

Durant sa présentation du projet Lake Iarivo, le président de la République a également indiqué que le complexe comprendra le Palais du futur et de l'innovation, un hôtel cinq étoiles et un quai comprenant des restaurants. Une zone populaire de 7 hectares, avec des aires de jeux et un espace de sport à l'extérieur, ainsi qu'un espace botanique avec des plantes endémiques et un parc d'exposition, en feront également partie. Des bus électriques, «qui arriveront à Madagascar d'ici un mois», desserviront le site, ajoute le chef de l'État.

Tout en soulignant la nécessité de créer un espace public de qualité pour les habitants d'Antananarivo, Andry Rajoelina concède que le projet est «ambitieux», en ajoutant : «Nous n'attendrons pas des années pour voir ce projet se matérialiser. Il sera terminé d'ici le mois d'août.» Le président de la République déclare également : «Certains diront que ce n'est qu'un rêve, mais une personne qui n'a pas de rêve ne peut pas avancer. C'est le rêve et la vision qui conduisent à la concrétisation.» Vu l'envergure du chantier, la deadline sera un des principaux challenges.