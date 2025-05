Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 mai 2025

revue de presse

Le président sénégalais à Abidjan pour l’Africa CEO Forum

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour participer à l’Africa CEO Forum à Abidjan, les 11 et 12 mai 2025, sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

L’Africa CEO Forum, qui se tient chaque année, rassemble des dirigeants politiques, chefs d’entreprise, investisseurs et journalistes pour débattre des stratégies susceptibles de stimuler les investissements et le développement du secteur privé sur le continent. L’édition 2025 est placée sous le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes au profit du continent ?» (Source apanews)

Gabon : Sylvia et Noureddin Bongo seraient sortis de prison et assignés à résidence, selon plusieurs sources

Au Gabon, l’ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils, Noureddin Bongo, ne seraient plus en prison. Ils auraient quitté leur cellule et ont été assignés à résidence, à Libreville, selon des sources concordantes. Arrêtés dans la foulée du coup d’État militaire qui a entraîné la chute du régime d’Ali Bongo, Sylvia Bongo et Noureddin Bongo ont passé 19 mois en prison, sans avoir été jugés.

L’information, largement relayée sur les réseaux sociaux, est finalement confirmée par plusieurs sources judiciaires. Une source proche de la famille a même précisé que si Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin ont été transférés vendredi matin à La Sablière, dans la résidence familiale. Ils y ont retrouvé l'ancien président Ali Bongo qui y habite depuis sa chute il y a 19 mois. (Source RFI)

Nigéria : l’économie nationale paralysée par une pénurie de liquidité

Le Nigeria fait face depuis le début de l’année à une crise de liquidité sans précédent, où l’argent devient une denrée rare, paralysant l’économie et plongeant une grande partie de la population dans l’incertitude. Les tentatives de la Banque centrale pour injecter des fonds peinent à inverser la tendance, laissant le pays à la dérive.

Dans un climat économique déjà fragile, les premiers indicateurs financiers de l’année révèlent l’ampleur de la crise qui secoue le Nigeria. Selon le site d’information Legit, les banques commerciales nigérianes ont emprunté plus de 8,2 milliards de nairas soit plus de 2 milliards de FCFA auprès de la Banque centrale, durant les 17 premiers jours de l’année, afin d’atténuer la pénurie de liquidités qui paralyse l’économie. (Source Africa 24)

Algérie-France : « la relation reste bloquée et totalement gelée », déplore Paris

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé que la brouille diplomatique est « la faute des autorités algériennes » et ajouté que la France ne s’interdit pas de prendre de nouvelles sanctions.

La relation entre la France et l’Algérie reste « totalement gelée » depuis l’expulsion brutale en avril de douze fonctionnaires français par Alger et une mesure de représailles similaires par Paris, a déploré dimanche 11 mai le chef de la diplomatie française lors d’un entretien France Inter/France Télévisions/Le Monde.

Plusieurs élus français, dont des députés et sénateurs de gauche et du centre, se sont rendus cette semaine en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, en pleines tensions entre Alger et Paris. (Source Jeune Afrique)

Le Togo muscle son mix énergétique

Le ministère des Mines et des Ressources énergétiques a confirmé dimanche les avancées techniques autour du projet de centrale photovoltaïque de Salimdè, dans la région centrale.

Ce chantier stratégique, d’une capacité de 62 mégawatts-crête (MWc), s’inscrit dans le cadre de la politique d’électrification du pays portée par le gouvernement.

Installée sur un site de 67 hectares, la centrale sera construite par le consortium Meridiam-EDF. (Source togonews)

Bob Marley : 44 ans déjà, et toujours vivant

Le 11 mai 1981 s’éteignait à jamais la voix chaleureuse de Robert Nesta Marley, le légendaire Bob. C’était à Miami (États-Unis), à l’âge de 36 ans, des suites d’un cancer. Chaque année, cette disparition est commémorée par des millions de fans à travers le monde, notamment en Afrique, où l’artiste est perçu comme un symbole de lutte pour la paix, la justice et l’amour du prochain.

Les chansons de Bob Marley, bien qu’écrites il y a plusieurs décennies, résonnent étrangement avec les enjeux actuels. En suivant l’actualité, on pourrait presque entendre en fond sonore, comme un lointain écho, la sublime guitare de Junior Marvin, la basse chaloupée d’Aston “Family Man” Barrett, le jeu syncopé à la batterie de son frère Carlton “Family Man” Barrett, ainsi que les chœurs harmonieux des I-Threes, dont son épouse Rita. (Source mediaguinee)

Quête de paix en RDC : Obasanjo rencontre Katumbi à Bruxelles pour une sortie de crise

L’ancien Président Nigérian Olusegun Obasanjo, facilitateur de l’Union africaine pour la crise congolaise, a rencontré, samedi 10 mai 2025, à Bruxelles, l’opposant Moïse Katumbi. La rencontre marque une étape symbolique dans les efforts régionaux visant une solution politique durable à l’instabilité persistante dans l’est de la RDC.

À côtés de ces deux personnalités figuraient aussi Salomon Kalonda, proche collaborateur de Katumbi, et le ministre honoraire Antipas Mbusa Nyamwisi.

La présence de ces figures confirme l’importance politique de cette réunion, bien que l’entretien principal ait clairement opposé Katumbi et le médiateur de l’UA. (Source Opinion info)

Le Maroc appuie le Bénin pour la formation en médecine d’urgence

Dans le cadre du soutien de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) au développement de formations spécialisées au Bénin, une délégation béninoise a séjourné au Maroc du 6 au 8 mai 2025.

À Casablanca et Rabat, la délégation a découvert des structures de santé de pointe. Elle a visité plusieurs hôpitaux universitaires, un centre de simulation en santé, deux laboratoires performants ainsi que l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Les échanges ont permis d’évaluer la qualité des formations disponibles. Mais aussi d’envisager d’autres axes de collaboration : téléenseignement, simulation, formations continues... (Source 24haubenin)

Tchad : Le Gouvernement apporte une aide conséquente aux réfugiés et retournés du Wadi-Fira

La Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Madame Zara Mahamat Issa, a effectué une mission dans la province du Wadi-Fira. Après avoir pris connaissance des besoins exprimés par les autorités locales et la population hôte, elle a procédé, samedi 10 mai 2025, à une remise symbolique d’une importante assistance. Cette action fait suite aux directives des plus hautes autorités tchadiennes, qui insistent sur la nécessité de soutenir toutes les populations vulnérables à travers le pays.

Dans le cadre de cette aide, 5 000 sacs de mil pénicillaire ont été remis au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Wadi-Fira, le Général Djimbaye Kamndoh. Cette assistance vise à apporter un soulagement concret aux nombreux réfugiés et retournés présents dans les différentes localités frontalières de la province. (Source Alwihda info)

La Russie double le nombre de bourses pour les étudiants du Burkina Faso (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a noté que le nombre de bourses pour les étudiants burkinabè a plus que doublé en Russie en 2024-2025.

« En 2024-2025, le quota de bourses d'État russes pour les étudiants burkinabè a plus que doublé », a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Environ 3.500 Burkinabè ont déjà été formés en Russie, et cette année, 27 bourses supplémentaires seront octroyées aux étudiants burkinabè, a noté le dirigeant russe. « Nous continuerons à contribuer à la formation de cadres », a ajouté M. Poutine. (Source AIB)