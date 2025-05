Maroc: La politique de stérilisation des chiens errants continue à susciter la polémique

En début d'année, le Maroc faisait les gros titres de la presse internationale, étant accusé par des associations internationales de la cause animale de recourir à des abattages massifs pour régler son problème de chiens errants. Il y en aurait 3 millions dans le royaume, qui co-organise la Coupe du Monde 2030. Les autorités, qui affirment avoir renoncé depuis longtemps à cette pratique, viennent d'annoncer un programme ambitieux pour réduire la population de ces canidés.

Aucun abattage massif n'est prévu au Maroc avant la Coupe du Monde 2030. « Notre pays s'est engagé depuis 2019 à appliquer la méthode qui consiste à capturer les chiens errants, les stériliser pour empêcher leur reproduction, les vacciner contre la rage, les déparasiter, les identifier par des boucles à l'oreille et les relâcher, explique Mohammed Roudani est le chef de la division de l'hygiène et des espaces verts au ministère de l'Intérieur marocain. C'est aujourd'hui la seule solution pour gérer la problématique des chiens errants et éviter les nuisances.

Selon Mohammed Roudani, l'abattage n'est pas une réponse durable face à la menace que font peser les chiens errants sur la santé publique. « Si on vide d'une manière brutale un territoire de ses chiens, très rapidement et dans les jours qui suivent, d'autres chiens vont arriver pour s'approprier leur territoire. »

Ainsi, près de 80 millions de dirhams (soit 7,7 millions d'euros) ont déjà été investis et le ministère de l'Intérieur entend poursuivre les efforts.

« Le grand souci, ce sont les vétérinaires qui ne sont pas intéressés à faire des stérilisations, déplore Salima Kadaoui, présidente de l'association du Sanctuaire de la faune de Tanger. SI on pouvait changer la loi et laisser que les organisations internationales puissent venir et faire des stérilisations de masse, on pourrait vraiment lutter et réduire les populations canine et féline très très vite. »

Un projet de loi sur les animaux errants a été élaboré pour renforcer les actions du gouvernement. Le texte prévoit également des sanctions contre la maltraitance animale.