Congo-Kinshasa: Les intempéries sur le territoire de Fizi au Sud-Kivu font de nombreux morts

En RDC, une centaine de personnes ont péri suite aux inondations dans le village de Kasaba, en territoire de Fizi au Sud-Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit du 8 au 9 mai, alors qu'il pleuvait abondamment dans ce village situé au bord du lac Tanganyika.

Les pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai ont provoqué la crue des rivières Kasaba et Bekya, dans le Sud-Kivu, à l'est de la RDC. Le débordement des eaux a inondé le village, emportant tout sur son passage. Des éboulements ont aussi été rapportés. Sammy Kalonji est l'administrateur du territoire de Fizi. Ses équipes sont déployées sur le terrain. « Nous avons plus de 110 corps qui gisent au sol, plus de 850 personnes sont sans abris, 150 maisons se sont écroulées et nous avons plus de 40 blessés suite à cette catastrophe naturelle. Ce bilan reste provisoire, car les recherches et les fouilles se poursuivent toujours », explique-t-il.

Les recherches continuent

Les recherches continuent pour retrouver les personnes disparues sous les décombres ou dans le lac, selon Mathieu Alimasi, député provincial du territoire de Fizi où se trouve Kasaba. « Le village est construit des deux côtes de la rivière. Quand la pluie s'est abattue cette nuit-là, il y a eu beaucoup d'eau, parce que c'était une très grande pluie. Et puis la rivière a débordé, et en débordant, les eaux ont emporté les maisons, jusque dans le lac », explique-t-il.

« Plusieurs maisons ont été détruites. Il s'agissait de maisons construites en matériaux semi-durables, avec des briques de terre cuite, mais non cimentées. Donc, les maisons n'ont pas résisté à la force de l'eau. Jusque-là, nous sommes encore en train de compter le nombre exact des morts. Il y a des personnes portées disparues. On est en train de découvrir des corps dans le lac et d'autres corps sous les décombres des maisons qui ont été englouties par ces eaux qui venaient de la montagne ».

Cette inondation meurtrière survient alors que la guerre se poursuit entre l'armée congolaise avec ses alliées Wazalendo et l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda. Le président de la société civile locale de Fizi, Jacques Alimasi, demande aux belligérants de ne pas entraver la circulation des secours destinés aux habitants. « Cette population passe la nuit à la belle étoile, elle n'a nulle part où aller. Elle manque de vivres et de fournitures essentielles. C'est pourquoi nous plaidons auprès des parties prenantes qui interviennent dans le domaine de la sécurité pour faciliter le couloir humanitaire afin que les aides arrivent aux sinistrés ».

Dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud-Kivu, basé à Uvira, indique qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kasaba pour évaluer la situation.