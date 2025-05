Guinée: Préparatifs du Championnat d'Afrique de Sambo - Le ministre Bogola Haba rend visite aux athlètes guinéens

La République de Guinée va abriter du 22 au 27 mai 2025, la 19e édition du Championnat d'Afrique senior de Sambo. Pour s'enquérir du niveau d'avancement des préparatifs des athlètes guinéens, M. Bogola Haba, ministre de la jeunesse et des sports a rendu visite à l'équipe guinéenne à l'internat dans les locaux de la fédération guinéenne de Sambo sis à Yattaya-SOS en banlieue de Conakry, dans l'après-midi de ce samedi 10 mai 2025.

Au nom du président de la république, Général Mamadi Doumbouya et le premier ministre Amadou Oury Bah, M. Haba a félicité et encouragé les athlètes qui sont à l'internat depuis quelques jours.

"Il était bon de venir voir dans quelles conditions vous préparez ce championnat et aussi voir quels sont vos engagements. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer réellement ? Parce qu'organiser un championnat d'Afrique, c'est pas petit. Tu ne peux pas organiser et que toi, tu n'es pas prêt. Nous devons être prêts pour recevoir les équipes du Cameroun, du Maroc, Burkina Faso et les autres équipes de tous les pays qui viendront. Vous devez continuer comme ça. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, nous vous encourageons. Et nous sommes très fiers de vous. Je vous dis que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous parce que la jeunesse, aujourd'hui, a la responsabilité du pays. Le président de la république est jeune, les institutions sont jeunes, les chefs des quartiers sont jeunes, les délégations spéciales sont jeunes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons prendre nos responsabilités et occuper sainement la jeunesse. Parce que quand vous êtes occupés ici, je crois que vous n'aurez pas quelque chose de dangereux à faire. Mais si vous n'êtes pas occupés, franchement, vous allez chercher d'autres choses à vous occuper", a-t-il entamé .

Poursuivant, il a remercié la fédération guinéenne de SAMBO qui est actuellement à environ 1 000 pratiquants.

"Nous souhaitons que peut-être l'année prochaine, nous soyons à 2 000, 3 000 et 5 000 pratiquants. Le SAMBO est rentré en Guinée en 2018. En 2019, on a formalisé, vous avez eu votre agrément en 2021. Donc ça fait pratiquement trois ans que vous avez votre agrément. Vous avez déjà participé l'année dernière à la Coupe du Monde, mais aussi aux championnats d'Afrique. Et vous avez ramené des médailles. Ça veut dire que c'est vivace, le SAMBO se bat. Après cinq ans de la création, vous organisez le championnat d'Afrique. Vous êtes à féliciter et encourager. Le président de la république nous dit d'occuper la jeunesse. Donc c'est notre responsabilité, il faut aller chercher de l'argent. Et tous ceux qui font de bonnes choses, il faut les soutenir. Le SAMBO est une nouvelle fédération qui est en train de grossir", renchérit-il.

Très satisfait de cette visite du ministre Bogola Haba, Maitre Amadou Sadigou Bah, président de la fédération guinéenne de Sambo a promis que la Guinée fera de bons résultats lors de ce championnat.

"D'abord c'est un sentiment de joie qui nous anime. Vous savez depuis le 5 septembre 2021, la Guinée et les donnes sont en train de changer. Le général d'armée, le président de la république, a demandé à tous les ministres d'être des ministres pragmatiques. C'est dans ce cadre que le ministre de la jeunesse et des sports est là. Il est venu voir si les enfants sont à l'internat et comment on se prépare. Vous savez, le premier ministre, chef du gouvernement, son excellence Monsieur Amadou Oury Bah et son équipe font tout pour que la jeunesse guinéenne soit occupée et qu'elle soit tirée sur le plan africain et international. Donc le championnat d'Afrique qui va se jouer chez nous, est une priorité gouvernementale. Le message du ministre, c'est un message de soutien et un message pragmatique. Il a dit que le soutien de l'État, du premier ministre du gouvernement, il n'y aura pas de problème, c'est ce qu'il nous a promis. c'est pourquoi d'ailleurs il est venu et nous aussi on lui a promis que la Guinée sera sacrée champion d'Afrique", promet Maitre Bah.

Le ministre a également visité les locaux en chantier de la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées.