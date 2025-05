Parmi les pays frappés par ce que le président américain Donald Trump appelle des droits de douane « réciproques » figurent 20 pays d'Afrique. Une grande partie du commerce du continent avec les États-Unis passe par Durban, en Afrique du Sud, le terminal maritime le plus grand et le plus fréquenté d'Afrique subsaharienne et le deuxième plus grand port à conteneurs d'Afrique.

TLDR

Les marchés mondiaux ont affiché des performances mitigées au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 mai 2025, les bourses africaines étant majoritairement positives, les indices américains volatils dans un contexte de tensions commerciales, tandis que les bourses asiatiques et européennes ont légèrement progressé. Les investisseurs ont digéré les données économiques, les bénéfices et les développements géopolitiques, façonnant des tendances régionales divergentes à travers les actions.

BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)

L'indice composite de la BRVM a progressé de 1,9 % à 295,02.

L'indice BRVM 30 a progressé de 1,94% à 148,13.

La répartition du marché a été positive avec 25 titres en hausse, 17 en baisse et 6 inchangés.

Le plus grand gain : UNIWAX Côte d'Ivoire a bondi de +36,67%.

Le plus grand perdant : TOTAL Côte d'Ivoire, en baisse de -27,13% à 2 390 FCFA.

Volume des transactions : 288 693 actions, en baisse de 78%, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 49% par rapport à la séance précédente.

Capitalisation boursière : 11,4 trillions de francs CFA.

Bourse du Nigéria (NGX)

L'indice NGX All-Share a baissé de 0,46% à 108 733,40.

Les pertes ont été menées par Transcorp Power (-9,98%) et Haldane McCall (-9,57%).

Principaux gagnants : Sterling Bank et Associated Bus Company, tous deux en hausse de 10%.

Nombre total d'actions échangées : 459 millions, pour une valeur de marché de 11,16 billions NGN.

Baisse du volume (-17%) et des transactions (-6%).

Bourse de Johannesburg (JSE)

L'indice FTSE/JSE All Share a progressé de 1,07% à 91 861,21.

Visual International Holdings a grimpé de 100 %, en tête des gagnants.

York Timber Holdings a chuté de 7,77%, la plus mauvaise performance.

Volume : 276,5 millions d'actions, valeur du marché : 22,27 milliards ZAR, capitalisation boursière : 21,4 billions ZAR.

Bourse de Nairobi (NSE)

L'indice NSE All Share Index (NASI) a progressé de 0,59% pour clôturer à 126,87.

Eveready East Africa a gagné +9,76%, Sanlam Kenya a plongé de -9,82%.

Volume échangé : 24,59 millions d'actions, valeur 457,7 millions KES.

Capitalisation boursière : 1,98 trillion de KES.

États-Unis

Les trois principaux indices ont été volatils, affectés par les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Moyenne industrielle Dow Jones : Baisse de 0,2 % sur la semaine, clôture à 41 249,38.

S&P 500 : Baisse de 0,5 % à 5 659,91.

Nasdaq Composite : A glissé de 0,3 %, terminant à 17 928,92.

Les tensions commerciales se sont poursuivies alors que le président Trump a laissé entendre qu'il imposerait des droits de douane de 80 % à la Chine, malgré les progrès réalisés dans les négociations.

Europe

FTSE 100 (ROYAUME-UNI)

A clôturé la semaine en hausse de 0,68% à 8 554,80.

La dynamique a été modérée, avec des fluctuations dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Euro Stoxx 50

Hausse de 0,73 % à 5 309,74.

Les secteurs de la finance et des produits de luxe se sont renforcés à l'approche de la publication des résultats.

Asie

Indice composite SSE (Shanghai)

A gagné 1,76% à 3 342,00, l'une des meilleures performances hebdomadaires au niveau mondial.

Le sentiment positif a été alimenté par les attentes d'un soutien politique et d'un rebond de la technologie.

Points clés à retenir

Le sentiment des investisseurs a été divisé entre les régions, les tensions commerciales, les signaux politiques et les bénéfices ayant façonné la dynamique du marché mondial. Aux États-Unis, les actions ont terminé la semaine en légère baisse, le S&P 500 perdant 0,5 %, le Nasdaq 0,3 % et le Dow 0,2 %. La volatilité a été alimentée par l'anticipation des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, le président Trump ayant suggéré d'imposer des droits de douane de 80 % sur les importations chinoises.

Alors que les marchés espéraient une désescalade, la clarté est restée insaisissable, ce qui a incité les traders à rester prudents. Pendant ce temps, les marchés africains tels que la BRVM et le NGX ont enregistré des rendements solides, reflétant les bons résultats des entreprises et l'appétit des investisseurs pour les actions sous-évaluées.

Les indices de la BRVM ont mené le continent avec un gain de 1,9 %, tandis que le NGX du Nigéria a affiché une légère baisse hebdomadaire en dépit de la forte performance des actions individuelles. Les indices européens tels que l'Euro Stoxx 50 et le FTSE 100 ont progressé régulièrement, tandis que le SSE Composite chinois s'est redressé de 1,76 %, surpassant ses principaux homologues. Dans l'ensemble, les marchés mondiaux sont restés stables, équilibrant l'optimisme et l'incertitude géopolitique et politique.