Afrique: CAN U20 - Le Maroc, le Sénégal et la RDC au rendez-vous des quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations U20 débutent lundi 12 mai avec des sélections du Maroc, de la RDC et du Sénégal encore en lice pour aller décrocher le titre de champions d'Afrique. Les Lionceaux de l'Atlas, déjà sacrés lors des dernières CAN U17 et U23, peuvent encore réaliser le triplé et affronteront la surprenante équipe de Sierra Leone. Le Sénégal rencontrera le Ghana, tandis que la RDC sera opposée à l'Afrique du Sud.

La première affiche de ces quarts opposera le Nigeria au Sénégal en début d'après-midi. Les jeunes Super Eagles, sacrés à sept reprises dans la compétition (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011, 2015), ont terminé à la deuxième place de leur groupe et tenteront de s'imposer face au Sénégal comme lors de la finale de l'édition 2015 (1-0). Les Lionceaux de la Téranga, sacrés une seule fois dans leur histoire en 2023, devront réaliser un match solide face à un adversaire expérimenté dans la compétition.

Le choc suivant opposera deux quadruples vainqueurs de la compétition. Le Ghana, sacré en 1993, 1999, 2009 et 2021 et premier de son groupe, croisera la route de l'Égypte qui a également quatre titres à son palmarès (1981, 1991, 2003 et 2013) mais qui réalise jusqu'à présent une compétition en demi-teinte et a été la dernière équipe repêchée parmi les meilleurs troisièmes. L'occasion pour les jeunes Pharaons de lancer enfin leur compétition et de marquer les esprits face à un adversaire en forme.

Le Maroc, récent vainqueur de la CAN U17 et également champion d'Afrique U23, est pour le moment parfaitement lancé pour réaliser le triplé dans les catégories de jeunes et ajouter un second titre à son palmarès U20 après celui de 1997. Mais face à lui se dresse une équipe de Sierra Leone qui impressionne et réalise pour le moment le meilleur parcours de son histoire dans la compétition. Les Leone Stars se sont qualifiés en terminant à la deuxième place du groupe A (cinq équipes) devant l'Égypte et juste derrière l'Afrique du Sud. Leur attaquant Momoh Kamara est pour l'instant le meilleur buteur de la compétition (4 buts) à l'issue de la phase de groupes.

La dernière rencontre des quarts verra s'affronter l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo, deux sélections qui n'ont jamais remporté la compétition. Les Sud-Africains, finalistes en 1997, sont en forme après avoir pris la première place de leur groupe et semblent favoris face à des Léopards Juniors sans aucune référence de la compétition et qui ont été repéchés après la phase de groupes.

Les quarts de finale de la CAN U20 2025

Nigeria - Sénégal

Ghana - Égypte

Maroc - Sierra Leone

Afrique du Sud - RDC