Niger: Tabaski - Le pays interdit l'exportation de bétail, les éleveurs mécontents

Le Niger interdit l'exportation de bétail. Le ministère du Commerce a publié, vendredi 9 mai, un décret en ce sens, quelques semaines avant la fête de l'Aïd, la tabaski.

Niamey avait déjà pris une décision similaire, l'an dernier, à la même période. Le ministère n'a pas justifié la mesure, mais à cause de l'insécurité et du vol de bétail, par des groupes jihadistes, les éleveurs ont plus de difficultés à emmener leurs animaux dans la capitale, ce qui a tendance à tirer les prix vers le haut, à l'approche de la tabaski, d'où l'idée de fermer la porte aux exportations.

Mais la mesure ne plaît pas aux éleveurs qui craignent de perdre des revenus, s'ils ne peuvent pas vendre à l'export. C'est ce que dit la Fédération ensemble pour l'élevage qui regroupe une cinquantaine d'associations du secteur au Niger. L'organisation demande la levée de la mesure ou bien que celle-ci s'applique uniquement aux moutons - jusqu'à la tabaski - mais pas aux chèvres, ni aux vaches, ni aux chameaux.

Les éleveurs craignent un manque à gagner s'ils ne peuvent pas exporter, alors qu'habituellement le Niger est un exportateur important dans la région, vers le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. La Fédération demande donc l'abandon de cette mesure... Au moins pour certains animaux.

On n'a pas été consultés pour réfléchir sur les conséquences de cette décision, nous l'avons vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux...

Justine Fontaine Les autorités nigériennes n'ont pas donné les raisons qui les ont poussées à interdire l'exportation de bétail. Mais les éleveurs ont en ce moment des difficultés à amener leurs animaux jusqu'aux grandes villes, à cause de l'insécurité et des vols perpétrés par les groupes jihadistes armés qui sévissent dans le pays. Or un manque d'offre sur les marchés tend à tirer les prix vers le haut. D'où l'idée d'interdire le départ du bétail vers l'étranger.

Par ailleurs, étant donné que le Niger est d'habitude un important exportateur, l'interdiction décidée, vendredi, pourrait aussi avoir des conséquences pour les pays de la région, notamment le Nigeria, pays voisin et la Côte d'Ivoire, pays où les animaux sacrifiés pour la tabaski viennent en grande majorité de l'étranger et notamment du Niger.