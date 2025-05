TLDR

Un fonds d'innovation de 69 millions de dollars (40 milliards de francs CFA) a été lancé pour soutenir les entreprises DeepTech en Afrique francophone. Annoncée à Yaoundé, au Cameroun, l'initiative est soutenue par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et le Fonds africain de garantie (AGF), avec pour objectif de financer 1 000 projets axés sur l'innovation au cours des cinq prochaines années dans les 17 pays membres de l'OAPI.

Le fonds fournira un soutien financier et technique aux startups et aux PME dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la biotechnologie, l'énergie propre et la fabrication de pointe. AGF offrira des garanties de crédit pour améliorer l'accès au financement bancaire, tandis que les startups bénéficieront d'un mentorat et d'une assistance à la commercialisation adaptés aux innovations brevetées.

L'OAPI investit 5 milliards de francs CFA (8,6 millions de dollars) dans l'AGF, devenant ainsi son deuxième actionnaire africain après la Banque africaine de développement (BAD). Le fonds de capital plus large comprend le soutien de partenaires internationaux au Danemark, en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Le nouveau fonds DeepTech marque un changement dans l'approche africaine de la commercialisation de la recherche avancée et de la propriété intellectuelle. Alors que de nombreux pays africains produisent de la recherche scientifique, la convertir en produits évolutifs reste un défi, en particulier dans les États francophones où le financement par capital-risque est rare.

Selon l'indice mondial de l'innovation 2024, les pays les plus performants, comme l'Afrique du Sud et l'île Maurice, sont en tête du continent pour ce qui est de la production d'innovations et des dépôts de brevets. Cependant, la plupart des pays d'Afrique francophone sont à la traîne en raison de la faiblesse des mécanismes de financement et de la fragmentation des écosystèmes.

En offrant des prêts garantis, un mentorat et des liens industriels, l'initiative OAPI-AGF vise à remédier à ces goulets d'étranglement. Sa structure met l'accent sur le partage des risques et le soutien à long terme, en particulier pour les projets soutenus par la propriété intellectuelle. Le premier appel à candidatures est prévu pour le troisième trimestre 2025, avec un objectif de 200 projets pour l'année inaugurale.