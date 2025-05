Egypte: MNT-Halan lève 49 millions de dollars grâce à la plus grande émission d'obligations d'entreprise

TLDR

La licorne fintech égyptienne MNT-Halan a réalisé une émission d'obligations d'entreprise historique de 2,5 milliards EGP (49 millions USD), considérée comme la plus importante en Égypte à ce jour. L'obligation, notée BBB+ par Middle East Ratings and Investor Services (MERIS), est structurée en deux tranches : 2 milliards EGP avec une durée de 12 mois et 500 millions EGP avec une durée de 36 mois.

Fondée en 2018, MNT-Halan exploite un écosystème numérique axé sur l'inclusion financière par le biais de prêts aux petites entreprises, de paiements, de financement de la consommation et de commerce électronique. La société a déboursé plus de 11 milliards de dollars en prêts et sert plus de 8 millions d'utilisateurs dans le monde.

"Cette émission reflète la solidité de notre position financière et crée une nouvelle voie de financement stratégique", a déclaré le PDG Mounir Nakhla. Cette opération intervient quelques mois seulement après que MNT-Halan a levé 157,5 millions de dollars de fonds propres, renforçant ainsi son bilan à mesure qu'elle étend sa portée en Égypte et au-delà.

Key Takeaways

L'émission obligataire réussie de MNT-Halan marque un changement important dans le paysage du financement de la fintech en Égypte, où le capital-risque a généralement dominé. L'entrée sur les marchés de la dette d'entreprise permet à la société de diversifier sa structure de capital, de réduire la dilution et d'accéder à un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels.

La notation de qualité de l'obligation témoigne de la confiance des investisseurs dans la performance opérationnelle de MNT-Halan et dans la qualité de son portefeuille de prêts. L'inflation et les taux d'intérêt étant encore élevés en Égypte, il est difficile d'accéder à la dette locale à grande échelle, ce qui fait de l'achèvement de l'émission obligataire une réussite notable. L'émission ouvre également la voie à d'autres entreprises technologiques à forte croissance pour accéder aux marchés de capitaux nationaux.

À mesure que les fintechs mûrissent, la combinaison de capitaux propres et de dettes pourrait devenir une stratégie plus courante pour alimenter la croissance tout en préservant les positions en capital des fondateurs et des investisseurs. Pour MNT-Halan, l'obligation est à la fois un outil financier et un signal de préparation à une participation plus sophistiquée au marché des capitaux à l'avenir.