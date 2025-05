Congo-Kinshasa: Plusieurs services taxateurs démantelés sur les routes de l'Ituri

Nombreux services de l'Etat, qui percevaient illégalement des taxes sur les différents tronçons routiers, sont délogés des barrières sur les routes nationales numéros 4 et 44. Des commerçants l'ont témoigné samedi 10 mai à Radio Okapi, demandant aux autorités de faire respecter cette mesure souvent bafouée par les agents de l'Etat sur le terrain.

Une délégation, conduite par l'avocat général militaire de l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri, est en mission dans le territoire de Mambasa pour appliquer cette mesure du gouvernement provincial. Elle vise à mettre fin aux tracasseries des usagers de la route.

Les services des crimes économiques, de chefferies, de transports et voies de communication, de migration et de la Commission nationale de prévention routière (CNPR) ne sont plus autorisés à percevoir des taxes sur la route. C'est entre autres aux barrières de Makiki, Bella, Pont Teturi, Mambasa centre, Epulu, Badengaido et Nia-nia.

Selon certains commerçants, un camion paie plus de 400 dollars sur le tronçon Makiki- Mambasa, pourtant long de 120 kilomètres, et plus de 1000 dollars jusqu'à Kisangani.

Ces taxes sont perçues même par certains services qui n'existent plus, comme celui des crimes économiques, devenu « Anti-fraude », et sans quittances.

Selon des opérateurs économiques, c'est pour la énième fois que ces services sont déguerpis de ces barrières. Cependant, ils reprennent leurs activités illégales aussitôt après le passage des autorités.

Un membre de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a d'ailleurs lancé un appel au gouvernement de sanctionner les agents qui remettent en cause la décision de la hiérarchie pour tracasser les usagers de la route.

De nombreux usagers de la route et commerçants se plaignent de la multiplication des barrières sur les routes nationales, provinciales et même de desserte agricole. Cette situation étouffe les initiatives locales en vue de contribuer au développement de différentes entités.