Mali: La fuite en avant de la Junte ?

analyse

L’attitude récente du régime du Général Assimi Goïta, président de la Transition au Mali, ressemble à tous points de vue à une fuite en avant face à une réalité brute, qui est la fin de la transition maintes fois différée.

Il faut rappeler quand même que c’est à l’initiative du même régime de transition que le référendum du 18 juin 2023, pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, a été organisé, dans la perspective de l’élection présidentielle, qui, à l’époque, devait se tenir en février 2024.

La concertation nationale est passée par là pour acter l’élargissement de la période de transition de deux à 5 ans, et ainsi conforter le pouvoir d'Assimi Goïta, qui, en cours de route, s’est séparé de son Premier ministre Choguel Maïga, remettant ainsi en cause son alliance avec le M5-RFP.

Aujourd’hui, on semble être sur une perspective complètement éloignée des engagements pris aux premiers moments de l’installation du régime, avec le dialogue inclusif intermalien du 2 avril 2024, chargé entre autres de proposer des réformes politiques et institutionnelles que souhaite le régime pour sa pérennité. La recommandation 9 de la thématique 2 prévoit de réviser la charte de la transition qui disposait que « le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées, pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ». En mille mots comme en Un, il est question de lever cette disposition défavorable à une éventuelle candidature de Goïta.

C’est cousu de fil blanc, car le régime en place a depuis, par vagues successives, réussi à se soustraire au contre-pouvoir des alliés politiques et de la société civile, avec qui il a conquis le pouvoir.

La méthode ressemble quelque part à certaines « conférences nationales » dans les années 90 ou on réunissait une assemblée dite souveraine pour mettre à plat tout le dispositif institutionnel et, dans le cas d’espèce, se doter de « légitimité » de mettre les compteurs à zéro en mettant entre parenthèses les règles démocratiques élémentaires.

Sauf que, dans le cas du Mali en effet, on a instruit le Dialogue national (boycotté par l’opposition) pour porter le projet, que d’ailleurs le conseil des ministres du 30 avril a entériné, dernière étape avant son passage devant le parlement de la transition qui, certainement, sauf ajustement de dernière minute, va le voter.

Est-ce pour cela que le régime a engagé une course contre la montre pour faire le vide dans l’espace politique malien ? Il est difficile de ne pas le prendre ainsi, si on analyse bien les propos du porte-parole du gouvernement rendant compte des travaux du conseil des ministres du 30 Avril2025.

Les tendances lourdes observées auprès de ses pairs de l’AES rendent plus que probable l’annonce prochaine de la candidature de Goîta, et pour cela, il faut, selon son analyse, corser les conditions de participation pour éliminer les opposants et sans doute Choguel Maïga. Pour ce faire, la seule possibilité qui s’offre est de réviser la charte sur les partis politiques.

Dans l’histoire du continent, il est quasi impossible de trouver un exemple où la caution pour les candidats à la présidentielle est fixée à cent millions.

Il y a fort à parier qu’il y a une stratégie dilatoire derrière cette volonté d’instaurer une chape de plomb sur les acteurs politiques. Certaines déclarations venant du camp du pouvoir ne laissent aucun doute sur une volonté d’en découdre, au risque de mettre en danger la sécurité du pays en proie à une menace de plus en plus accentuée du djihadisme.

En revanche, l’opposition quant à elle organise la riposte que le pouvoir menace de réprimer violemment, laissant planer le risque d’une escalade.

Une voix autorisée comme celle du Chérif Ousmane Madani Haidara, président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), une figure emblématique du Mali, pourrait-elle faire reculer le pouvoir Assimi Goïta et faire engager le dialogue pour une issue à la transition ? Rien n’est moins sûr.