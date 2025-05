Mali: Des opposants dénoncent la «stratégie de terreur» des autorités de transition

Au Mali, contrairement aux jours précédents, aucun enlèvement ni aucune agression n'ont été rapportés ce dimanche 11 mai. Mais les meneurs du mouvement pro-démocratie qui a éclos au début du mois se savent traqués : depuis jeudi, deux d'entre eux ont été enlevés par la Sécurité d'État et demeurent introuvables.

Deux autres ont échappé à des tentatives d'enlèvement. Un cinquième a subi une attaque au couteau. Il se porte bien, mais les voix qui revendiquent l'organisation d'élections et le respect des droits des Maliens sont désormais menacées. Des opposants maliens en exil s'expriment en leur nom.

« C'est un climat délétère, un climat de terreur que les autorités en place sont en train de perpétrer contre une population qui a décidé de réclamer ses droits de liberté et de démocratie », s'indigne Ismaël Sacko, président du parti PSDA et membre de la coalition Jigiya Kura. « Cela doit cesser. La justice doit jouer pleinement son rôle. Chacun a le droit à la parole, le droit de défendre son opinion devant le peuple malien. »

« La justice est devenue complice »

« C'est une véritable chasse à l'homme que mène actuellement le régime autoritaire d'Assimi Goïta contre les défenseurs de la démocratie au Mali », abonde Kadidia Fofana, présidente des « Forces vives de la diaspora » et du mouvement politique d'opposition « Tous concernés ». « Ces agressions se déroulent sous l'oeil indifférent de la justice malienne, devenue complice par son silence. Il ne s'agit pas d'incidents isolés », estime-t-elle, « mais d'une stratégie délibérée d'intimidation, de terreur et de répression visant à museler toutes les voix discordantes. Le peuple malien est pris en otage, privé de toutes ses libertés fondamentales », ajoute avec colère l'ancienne conseillère municipale de la commune II de Bamako.

Jeudi dernier, l'ancien député Alhassane Abba, secrétaire général du parti Codem et vice-président de la coalition Jigya Kura a été enlevé à son domicile de Bamako par la Sécurité d'État. Le même jour, El Bachir Thiam, militant du parti Yelema, a été enlevé en pleine rue, également par la Sécurité d'État. On ignore où ils sont détenus depuis. Deux autres cadres politiques - Baïssa Koné, président du parti VNDA et Ibrahima Tamega, du parti La Convergence et du Collectif des jeunes pour la démocratie - ont échappé à des tentatives d'enlèvements, vendredi, dans la capitale malienne.

Quant à Cheick Oumar Doumbia, du Collectif des jeunes pour la démocratie, il a été agressé au couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Il n'a été que très légèrement touché, grâce à l'interposition de ses amis. Ses auteurs pourraient ne pas être des agents maliens, mais des nervis à la solde des autorités, ou de simples soutiens exaltés.

« Le pouvoir veut que les leaders d'opinion n'osent plus sortir »

« Le pouvoir pense qu'il faut terroriser les gens », commente encore Ismaël Sacko, « enlever les gens, faire en sorte que les leaders d'opinion n'osent plus sortir, que la population ne s'exprime plus. C'est aussi la preuve de l'échec d'un pouvoir qui est au soir de son crépuscule. »

« Aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'une agression », déplore Kadidia Fofana. « Nous avons vu récemment les appels à la violence, les incitations à la haine de certains membres du CNT (Conseil national de transition), de chargés de mission de la Primature, qui n'hésitent pas une seconde, à visage découvert, sur les réseaux sociaux, à menacer des citoyens maliens qui n'ont demandé que le retour à l'ordre constitutionnel » [deux membres du CNT ont posté des vidéos en ce sens sur les réseaux sociaux, les conseillers de la Primature évoqués ont été identifiés dans des incidents lors des rassemblements des 3 et 4 mai à Bamako, NDLR].

« Non à la dictature d'Assimi Goïta »

« Le peuple a aujourd'hui soif de démocratie et de liberté », estime enfin Simaël Sacko. « Cinq ans sans résultats ! Cinq ans dans l'obscurité ! Les gens disent "non" à la dictature d'Assimi Goïta. Il est temps et le peuple a décidé de prendre son destin en main pour choisir son président et ses élus. C'est un droit constitutionnel, rappelle l'opposant en exil, il faut respecter la Constitution qu'ils ont eux-mêmes fait voter » [en 2023, les autorités de Transition ont adopté une nouvelle loi fondamentale, NDLR]. Et Kadidia Fofana de conclure : « Nous n'avons d'autre choix que de continuer. »