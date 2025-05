Algérie: Hadj 2025 - Départ du 1e groupe des hadjis algériens à destination des Lieux Saints

Alger — Le 1er groupe des hadjis algériens a quitté, samedi, l'Algérie depuis l'aéroport international Houari Boumediene (Alger), à destination des Lieux Saints, en vue d'y accomplir les rites du Hadj pour la saison 1446 hégire/2025.

Ce groupe qui compte quelque 250 hadjis, ainsi que des membres de la mission nationale du Hadj, a été salué à son départ par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, et le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Taher Braik.

Les hadjis ont été également salués à leur départ par le Directeur général des douanes, le Général-Major, Abdelhafid Bakhouche, le Directeur général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, des représentants de différents ministères et instances officielles, ainsi que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdallah Benacer El Bassiri.

A cette occasion, M. Belmehdi a précisé que l'organisation du hadj constituait une mission nationale pour laquelle "les hautes autorités du pays ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires", soulignant que le Gouvernement, sous les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a déployé des efforts considérables afin de garantir un service de qualité aux hadjis, ce qui s'est concrétisé par une coordination efficace entre les différents secteurs concernés".

Le ministre a invité les hadjis à représenter aux mieux l'Algérie durant leur séjour dans les Lieux Saints, les exhortant à suivre scrupuleusement les instructions de la mission nationale du Hadj.

Il a, par ailleurs, précisé que les vols se poursuivraient à partir de ce jour à travers 12 aéroports répartis sur l'ensemble du territoire national, assurant que toutes les dispositions avaient été prises pour garantir le bon déroulement de l'opération.

De son côté, le ministre des Transports a affirmé que tous les moyens humains et logistiques avaient été mobilisés pour transporter les pèlerins vers les Lieux Saints, ajoutant qu'un programme de transport des pèlerins, élaboré en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, avait été mis en place afin d'assurer la fluidité et la complémentarité des services offerts aux hadjis.