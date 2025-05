Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 110 morts et des centaines de sans-abris après une pluie torrentielle à Kasaza

Le village de Kasaza, dans le territoire de Fizi ( Sud-Kivu), a été frappé par une pluie torrentielle dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai 2025. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir. Selon l'administrateur du territoire, Samy Kalonji, plus de 110 corps ont déjà été repêchés, plus de 40 personnes blessées, 150 maisons écroulées et 850 habitants se retrouvent sans abris.

Sur place, les fouilles manuelles se poursuivent, ce qui laisse craindre un bilan plus lourd dans les jours à venir.

Face à l'ampleur de cette catastrophe, Samy Kalonji lance un appel à l'aide :

« Nous lançons un appel au gouvernement national et provincial pour nous venir en aide, afin d'enterrer avec dignité nos frères et soeurs disparus. De nombreux corps sont encore étalés au sol. Nous avons besoin de cercueils et d'un accompagnement pour un enterrement digne. »

Il sollicite également l'intervention des organisations humanitaires, alors que de nombreuses familles dorment à la belle étoile, sans abri, nourriture ni soins.

La situation reste traumatisante et préoccupante, selon l'administrateur de Fizi. Il appelle à un élan de solidarité nationale et internationale pour soulager les victimes de cette catastrophe naturelle.