Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - ESS - En mission commando

Face au CA à Radès, l'Etoile pourra compter sur le retour d'Oussama Abid pour forcer la décision.

Orpheline de Abid lors du dernier semi-échec face à Gafsa à domicile, malgré la bonne tenue des attaquants Chaouat et Aouani, l'Etoile du Sahel va aborder son match de Radès dans la peau d'un outsider ambitieux qui a pour objectif de battre le Club Africain dans son fief et se projeter davantage.

Ce faisant, quel que soit l'adversaire en face, les Etoilés jouent toujours pour la gagne. Sur ce, la longue série d'invincibilité face aux Clubistes, en championnat uniquement, ne doit pas occulter l'essentiel, car tout est possible sur un match. Volet retour au jeu, l'on s'attend à la probable titularisation du milieu de terrain offensif aux 7 buts bien comptés, Oussama Abid.

On a constaté qu'il a laissé un certain vide en attaque durant son absence. Ce dernier ayant eu le mérite d'inscrire le but sur penalty victorieux face au CA il y a 2 ans, à Radès même. Lui, qui n'a pas joué lors des derniers matchs, va constituer un renfort de taille pour l'Etoile Sportive du Sahel. Et comme « un bonheur n'arrive jamais seul», les joueurs ont reçu leurs derniers émoluments, en vue de les motiver davantage à aller chercher un résultat favorable face au Club Africain.

Cependant, le déficit budgétaire cumulé sur les exercices précédents plombe encore l'ambiance générale et hante les esprits du comité directeur actuel qui ne lésine pas sur les efforts humains et la mise en place de compétences techniques.

Allier le résultat et la manière

Le destin d'une équipe qui veut accrocher les meilleures places ou un titre en fin de saison passe nécessairement par des succès face au Top 4. L'Etoile, n'ayant gagné qu'une seule affiche face au voisin monastirien, doit réussir «un coup » face au CA, qui vient d'enchaîner deux revers consécutifs.

Les joueurs d'El Hamra seront appelés à joindre la manière au résultat, surtout après la prestation moyenne face à Gafsa. On compte une nouvelle fois sur le buteur maison Firas Chaouat, qui empile les buts match après match, pour faire la différence. Mais ce sera certainement une bataille au milieu du terrain qui va se disputer, où les Abid, Ben Choug, Karoui et Gbo devront sortir les crocs.

Devant avec Chamakhi et Aouani, l'Etoile a fort à faire également. Raki Aouani, mis sur le banc le temps d'un match pour des choix tactiques, devrait débuter. Derrière, Houssem Ben Ali, qu'on a vu s'échauffer au stade M'hamed Maârouf, devrait faire son apparition d'entrée vu le fort enjeu et la forte adversité. Encore plus derrière, le gardien de but Anas Khardani assez impuissant, sur le dernier but encaissé, ne devrait pas craindre pour sa place, sauf si Mkacher joue son joker Raed Gazzah efficace sur sa ligne de but à chaque fois qu'on fait appel à lui.

De toute évidence, Mkacher ne va pas faire dans la demi-mesure et alignera probablement le onze le plus aguerri et armé, pour défier le CA dans son arène. Pour la petite histoire, l'Etoile sportive du Sahel fête son centenaire aujourd'hui même, face au CA. Les joueurs se doivent d'embaumer de joie le coeur des supporters et des fans en donnant le maximum 90 minutes durant.