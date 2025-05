Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - EST - Maintenir le cap...

Une victoire tout à l'heure face aux Béjaois permettra à l'Espérance de maintenir son statut de leader, peu importe le résultat obtenu par son adversaire direct, l'USM, contre l'ESM.

Pour les "Sang et Or", le résultat importe le plus pour leurs deux dernières sorties du championnat, à commencer par la rencontre de cet après-midi contre l'OB. Un statut de leader que l'Espérance cherchera à préserver avant la confrontation directe contre l'USM lors de l'ultime journée du championnat.

D'ores et déjà, les "Sang et Or" ont deux longueurs d'avance sur leur adversaire monastirien. Une avance qu'ils sont en mesure de préserver même si l'USM gagne son match contre l'ESM, à condition, bien sûr, de battre l'OB. Bref, les "Sang et Or", tout comme les Usémistes du reste, ont leur destin entre les mains. Les Espérantistes ont, toutefois, ce bonus de deux points d'avance.

Sans Tougaï et Ben Hmida, Belaïli qualifié

Lors de la dernière sortie du championnat disputée contre le CSS, Mohamed Amine Tougaï et Mohamed Amine Ben Hmida ont écopé, chacun, d'un troisième avertissement suspensif. En ce qui concerne Youssef Belaïli, l'entraîneur Maher Kanzari avait déclaré après le match du CSS : "C'est nous qui avons demandé à Youssef Belaïli de prendre un carton jaune pour sauter le prochain match afin qu'il puisse jouer contre l'USM. Peu importe le résultat de la rencontre contre l'OB, un résultat nul, une victoire ou même une défaite, c'est le dernier match contre l'USM qui sera décisif pour le titre.

Or, après vérification des règlements, il s'est avéré que le coach "sang et or" s'est trompé et, dans la foulée, les médias aussi : la suspension de deux matchs par la LNFP de Youssef Belaïli, à cause de son geste déplacé quand il a célébré son but contre la JSO pour le compte de la 25e journée, efface les sanctions précédentes. Du coup, il n'a que deux avertissements.

Ceci dit, il n'est pas exclu que Maher Kanzari ménage quand même Belaïli pour éviter qu'il soit suspendu contre l'USM. Par contre, le coach "sang et or" est contraint d'apporter un changement sur le flanc gauche de la défense en raison de la suspension de Ben Hmida qui sera remplacé par Aymen Ben Mohamed.

Le reste de la composition de la défense ne devra pas connaître de changements. On s'attend à ce que Ben Saïd soit fidèle au poste et garde les cages. Sur le flanc droit, Ben Ali est bien parti pour préserver son rang de titulaire. Dans l'axe, on devra retrouver le duo Jelassi-Guenichi, aligné contre le CSS. Cela dit, Mohamed Mouhli est susceptible de remplacer Belaïli.